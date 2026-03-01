Bakterije mogu pokrenuti hidrogenaciju bez fosilnih goriva

Nova studija otkriva kako hidrogenacija može biti pokrenuta vodikovim plinom koji prirodno stvaraju žive bakterije

Miroslav Wranka nedjelja, 1. ožujka 2026. u 15:50
📷 Vural Yavas (Pexels)
Vural Yavas (Pexels)

Znanstvenici sa Sveučilišta u Edinburghu koristili su stari kruh za pogon hidrogenacije - vitalnog kemijskog procesa trenutno korištenog za proizvodnju svega i svačeg, od lijekova do plastike.

Hidrogenacija je industrijski proces korišten za transformaciju tvari poput tekućih biljnih ulja u stabilne krute masti i za sintezu lijekova, plastike i goriva. Ova reakcija se obično oslanja na metalne katalizatore - poput nikla, paladija ili platine - za pokretanje kemijske proizvodnje širokog spektra esencijalnih dobara.

Međutim, to je energetski intenzivan ciklus koji zahtijeva ekstremni tlak i temperature. Nova studija otkriva kako hidrogenacija može biti pokrenuta vodikovim plinom koji prirodno stvaraju žive bakterije. Za stvaranje i pokretanje biološkog motora potrebno je čest soj bakterije E. coli nahraniti šećerima ekstrahiranim iz odbačenog kruha.

U okruženju bez kisika, ove bakterije proizvode vlastiti vodikov plin. Kada ga se kombinira s malom količinom metalnog paladijskog katalizatora u zatvorenoj tikvici na temperaturi blizu sobne, reakcija se odvija bez ijedne kapi fosilnih goriva. Mikrobski proizvedeni vodik uspješno je potaknuo hidrogenaciju ciljanih kemikalija pod blagim uvjetima niske energije.

Tim se sada okreće sljedećoj fazi istraživanja, kako bi pokušali potpuno eliminirati potrebu za metalnim katalizatorima. Studija je objavljena u časopisu Nature Chemistry.
 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi