Bakterije mogu pokrenuti hidrogenaciju bez fosilnih goriva

Znanstvenici sa Sveučilišta u Edinburghu koristili su stari kruh za pogon hidrogenacije - vitalnog kemijskog procesa trenutno korištenog za proizvodnju svega i svačeg, od lijekova do plastike.



Hidrogenacija je industrijski proces korišten za transformaciju tvari poput tekućih biljnih ulja u stabilne krute masti i za sintezu lijekova, plastike i goriva. Ova reakcija se obično oslanja na metalne katalizatore - poput nikla, paladija ili platine - za pokretanje kemijske proizvodnje širokog spektra esencijalnih dobara.



Međutim, to je energetski intenzivan ciklus koji zahtijeva ekstremni tlak i temperature. Nova studija otkriva kako hidrogenacija može biti pokrenuta vodikovim plinom koji prirodno stvaraju žive bakterije. Za stvaranje i pokretanje biološkog motora potrebno je čest soj bakterije E. coli nahraniti šećerima ekstrahiranim iz odbačenog kruha.



U okruženju bez kisika, ove bakterije proizvode vlastiti vodikov plin. Kada ga se kombinira s malom količinom metalnog paladijskog katalizatora u zatvorenoj tikvici na temperaturi blizu sobne, reakcija se odvija bez ijedne kapi fosilnih goriva. Mikrobski proizvedeni vodik uspješno je potaknuo hidrogenaciju ciljanih kemikalija pod blagim uvjetima niske energije.



Tim se sada okreće sljedećoj fazi istraživanja, kako bi pokušali potpuno eliminirati potrebu za metalnim katalizatorima. Studija je objavljena u časopisu Nature Chemistry.

