Astronom otkrio drevni meteorski krater uz pomoć Google Mapsa

Znanstvenici su potvrdili kako je velika jama koju je 2024. godine otkrio amaterski astronom na Googleovim kartama zapravo krater od udara meteora star 390 milijuna godina.



Joël Lapointe planirao je kampersku stazu kroz regiju Côte-Nord u Quebecu kada je naišao na veliko udubljenje. Jama, smještena kod jezera Marsal, imala je promjer od oko 25 kilometara i gotovo savršen prsten.



Lapointe je stupio u kontakt s francuskim geofizičarom Pierreom Rochetteom, koji je rekao okolna topografija sugerira udarni krater. Početno testiranje uzoraka s lokacije sadržavalo je cirkon, mineral koji se često formira tijekom udara meteora.



Sama prisutnost cirkona nije bila dovoljan dokaz izvanzemaljskog podrijetla kratera. Stoga je tim znanstvenika osobno posjetio jamu.



Tražili su, između ostalog, dokaze udarnog metamorfizama, koji se može dogoditi samo zbog ogromnih pritisaka stvorenih udarima asteroida ili kometa - ili nuklearnim eksplozijama. Većina tih značajki je mikroskopska - moguće ih je potvrditi samo u laboratoriju.



Ipak, postojalo je nešto što je moguće vidjeti golim okom: žljebovi ili linije na površini stijene koji se nazivaju konusi razbijanja, a uzrokovani su udarnim valovima koji prolaze kroz tlo. Ekspedicija u listopadu 2025. uspjela ih je pronaći.



Također su otkrili velike litice od udarne rastopljene stijene, nastale intenzivnim temperaturama i tlakovima uzrokovanim udarom meteora. Uzimajući uzorke sa stijena, tim je datirao krater na 390 milijuna godina.



Do sada znamo za otprilike 200 udarnih kratera na Zemlji, od kojih je 31 pronađen u Kanadi. Obično se otkrije jedan do dva kratera godišnje, najčešće promjera pet do deset kilometara.