AI povećava IT troškove bez povrata, upozorava McKinsey

Povećanje troškova nije moguće nadoknaditi smanjenjem troškova rada, a često nije moguće ni ponuditi lako mjerljive rezultate

ponedjeljak, 24. studenog 2025. u 19:45
Dobavljači softvera koji žele monetizirati umjetnu inteligenciju trebali bi biti oprezni jer riskiraju povećanje troškova za svoje kupce bez pružanja ikakvih obećanih koristi poput smanjenja broja zaposlenika, upozorava tvrtka McKinsey u izvješću "Upgrading software business models to thrive in the AI era".

Tri su glavna izazova monetizaciji umjetne inteligencije. Prvi je nemogućnost prikazivanja bilo kakvih očekivanih ušteda. Samo 30 posto softverskih tvrtki objavilo je mjerljiv povrat ulaganja stvarnih implementacija.

Povećanje IT troškova zbog AI-ja nije moguće nadoknaditi smanjenjem troškova rada. Uključivanje umjetne inteligencije u cijelom paketu korisničke podrške tipičnog poslovanja moglo bi dovesti do povećanja cijena od 60 do 80 posto, kaže McKinsey, citirajući direktora ljudskih resursa u tvrtki s popisa Fortune 100.

Drugi izazov je povećanje primjene nakon uvođenja, što je pripisano nedovoljnom ulaganju u upravljanje promjenama. Za svaki američki dolar potrošen na razvoj modela tvrtke trebaju očekivati ​​kako će morati potrošiti tri USD na upravljanje promjenama (obuku korisnika i praćenje učinka).

Treći problem je nedostatak predvidljivih cijena jer su modeli cijena često složeni i nejasni. Malo je vjerojatno kako će pretplate nestati, ali će biti potrebno uključiti neki oblik plaćanja po potrošnji. Tvrtke s hibridnim modelima morat će često preispitivati ​​svoje odabire jer tempo evolucije znači kako mogućnosti koje su vrhunske pri lansiranju mogu brzo postati uobičajene i očekivane. Dobavljači također moraju pažljivo odabrati cjenovnu jedinicu,.

Uz to, trošak zaključivanja brzo pada, pa dobavljači moraju pažljivo razmotriti kako uravnotežuju troškove s rastućim usvajanjem. Trošak isporuke modela velikih jezičnih modela smanjio se za više od 80 posto godišnje u posljednje dvije godine.

Besplatne probne verzije mogle bi povećati prihvaćanje, no nedavna studija MIT-a pokazuje kako brojne tvrtke dosad nisu vidjele povrat od ulaganja u umjetnu inteligenciju. Uz to, odluke o kupnji prebacuju s IT odjela na poslovnjake, koji očekuju dodanu vrijednost i rezultate.



