AI modeli su ljevičari, uglavnom. Da, to se odnosi i na Groka

Vodeći modeli umjetne inteligencije podvrgnuti kvizu Political Compass u velikoj su mjeri završili u libertarijansko-ljevom kvadrantu - čak je i Grok više lijevo usmjeren nego što bi se očekivalo.

Miroslav Wranka utorak, 28. srpnja 2026. u 17:40
📷 Solen Feyissa (Unsplash)
Solen Feyissa (Unsplash)

Unslop.run, samoprozvani "mali istraživački laboratorij" koji radi na alatima za detekciju umjetne inteligencije, objavio je rezultate svog eksperimenta. I sami kažu kako nije riječ o strogo znanstvenom istraživanju, ali rezultate ipak smatraju zanimljivim. Svi podaci iz eksperimenta dostupni su na Unslopu za one koji ih žele sami ispitati.

Kviz Political Compass je 25 godina star set pitanja online koji ispitanike svrstava na ekonomsku lijevo-desnu i socijalno-autoritarsko-libertarijansku os. Na 62 pitanja testa odgovara se na ljestvici od "uopće se ne slažem" do "potpuno se slažem" u raznim političkim temama, poput ekonomije i socijalne politike. 

Pitanja pokrivaju stvari poput "vojna akcija koja prkosi međunarodnom pravu ponekad je opravdana" preko "bogati su previsoko oporezovani" do toga treba li pobačaj biti zajamčeno pravo.


Dosadno konzistentno ljevičarski

Libertarijanska ljevica mjesto je gdje ćete pronaći ljude i političke stranke koje zastupaju stavove u korist socijalne jednakosti, antikapitalizma i drugih progresivnih vrijednosti, uz prezir prema hijerarhijama, planskim gospodarstvima i drugim vjerojatno neopravdanim autoritetima. Zamislite anarhiste, libertarijanske socijaliste, staromodne hipije i slične ljude.

Autoritarno-lijevi kvadrant obuhvaća centralizirane komunističke države poput Sjeverne Koreje i Kube.

Desni libertarijanski kvadrant obuhvaća moderne američke libertarijance i njihovu ljubav prema autorima poput Ayn Rand, prokapitalističke stavove i druge tradicionalizme bez ljubavi prema autoritetu. Desni autoritarci su moderni američki republikanci, neokonzervativna politika i, na ekstremu, fašizam.

Unslop je testiranju podvrgnuo 16 modela, uključujući tri verzije GPT-ja, Claude Fable, Opus, Sonnet i Haiku, Gemini Flash, Llama 4 Maverick, Grok 4.5, DeepSeek V3, Qwen3 235B, Kimi K2, GLM 4.5 i Mistral (veliki i mali). Svaki model sudjelovao je u 30 standardnih testiranja, još 30 gdje je Unslop preformulirao pitanja kako bi im promijenio polaritet i još jedno testiranje s pitanjima koja su bila promiješana.

U tisućama testiranja rezultati su bili isti. Svaki testirani model, s izuzetkom naizgled bipolarnog Groka, bio je "dosadno konzistentan i dosadno ljevičarski", kako je navedeno u izvješću.

Grok kao iznimka

"Izuzmemo li Groka, ostalih petnaest modela nalazi se u libertarijansko-ljevičarskom kvadrantu, a nijedan od njih nije ni blizu granice", objasnio je Unslop. Postoje određene razlike u rezultatima modela (Gemini Flash je praktički agresivni radikal koji baca Molotovljeve koktele u usporedbi s Fableom 5), ali svi su konzistentni u testovima.

Kao i inače, Grok je čudan, iako ne uvijek. Njegov prosječni ekonomski rezultat lebdio je malo lijevo od centra kroz testove, ali u polovici testova skrenuo je u ekonomsku desnicu, dok je u drugoj polovici skrenuo ulijevo s ostatkom skupine. Petnaest od šesnaest ih se smjestilo bliže ekonomskom centru. Izuzetak je bio Grok, koji je odsklizao desno.

Svaki pojedinačni model (uključujući Groka) odbacio je ideje o rasnoj superiornosti, eugenici i da se ljudi ne mogu roditi s homoseksualnom orijentacijom. Također su se jednoglasno složili kako se korporacijama poput onih koje su ih stvorile ne može vjerovati kako će štititi okoliš bez regulatornog nadzora, kako tvrtke koje obmanjuju javnost treba kazniti, kako istospolnim parovima treba dopustiti posvajanje i kako se ono što dvoje odraslih rade u privatnosti vlastitog doma tiče samo njih.

Zašto se svi ovi modeli smatraju centristima, ali pokazuju afinitet prema politici lijevo od većine Amerikanaca? Odgovor je vjerojatno u podacima za obuku, koji su više naginjali na tu stranu (recimo, s Reddita i iz akademskih istraživanja). Eksperiment, uvjereni su njegovi autori, dokazuje kako su neki modeli dosljednije liberalniji od drugih.

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