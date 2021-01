Australija je imala razvijenu industriju vijesti koju je posljednjih godina značajno pogodile selidba oglašavanja u digitalni prostor. U Australiji djeluje grupacija medija News Corp u vlasništvu Ruperta Murdocha koji je rođen na tom kontinentu. Murdochovi mediji u Australiji i javna televizija ABC News značajno su pogođeni gubitcima od oglašavanja. Samo je javna televizija od 2014. godine izgubila prihode od oglašavanja u stotinama milijuna australskih dolara. Zbog toga je morala smanjivati broj zaposlenih te niz djelatnosti. Usto, više od 125 regionalnih i lokalnih medija moralo je prestati sa svojim tiskanim izdanjima i ostaviti samo news portale, odnosno otpuštati na stotine novinara i ostalih zaposlenika.

Što bi Google trebao platiti?

U takvoj situaciji Vlada u Canberry je reagirala zakonom kojim želi prisiliti Google i Facebook na preusmjeravanje dijela prihoda od oglašavanja izdavačima zbog objavljivanja linkova u Googleovom slučaju pretraživaču Chrome te u Facebookovu slučaju objavljivanja linkova, dijelova sadržaja ili cijelih sadržaja izdavača. Australska Vlada nametnula je Googleu i Facebooku dogovor s izdavačima o podjeli prihoda od oglašavanja ili arbitražu u slučaju nepostizanja dogovora. Ni Google ni Facebook nisu pristali na takve prijedloge a Google je najavio povlačenje s tržišta Australije u slučaju da Vlada u Canberry ostane kod svojeg zakona.

Zamjene postoje ali…

Google ima oko 90-95% udjela U tražilicama u Australiji, slično kao i u najvećem dijelu svijeta. U slučaju povlačenje Googlea iz Australije tamošnjim korisnicima Interneta ostaje mogućnost korištenja drugih pretraživača kao Microsoftov Bing i Yahoo, ali i alternativni pretraživač usmjeren na privatnost DuckDuckGo. Korištenjem drugih pretraživača umjesto Chrome ne bi posebno utjecalo na korisnike Interneta u Australiji.

No, Google nije samo pretraživač, njegova tražilica pokreće i druge usluge poput Gmaila, Google Maps i YouTube. Za takve usluge postoje alternative ali su one mnogo slabije verzije usluga nego što je to slučaj kod pretraživača.

Novac ili ugled?

Google Australia uprihodio 3,7 milijardi američkih dolara u 2019. godini, a dobit manju od 100 milijuna dolara. Prihod od oglašavanja činio je najveći dio prihoda. Taj iznos, posebno dobit Googlea u Australiji, u slučaju povlačenja s tržišta ne zabrinjava upravu Googleove matične tvrtke Alphabet ali posljedice nisu samo novčani gubitci jer bi veća posljedica bila na ugledu tvrtke zbog gubitka tržišta jedne velike zemlje zapadne demokracije. Kako je u zapadnim demokracijama uglavnom negativno raspoloženje prema big tech tvrtkama zbog njihovih monopolskih pozicija, izbjegavanja plaćanja poreza, nedovoljno kritičkog odnosa prema govoru mržnje… upitno je koliko Google može imati tvrd stav prema Vladi u Canberry posebno jer im niti plaćanje 20 posto od oglašavanja izdavačima (koliko sami traže) ne bi bio značajniji financijski izdatak. Ne bi bio vrijedan negativne kampanje protiv Googlea koju najavljuju dužnosnici iz Australije u slučaju povlačenja s tržišta.

