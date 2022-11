Južna Koreja je naširoko priznata kao vodeća svjetska nacija u širokopojasnom internetu. Više od dvije decenije vodi u bodovanju Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) za širokopojasni pristup, korištenje telekomunikacija i digitalnih vještina. Njenu lidersku poziciju u svijetu, kako primjećuju stručnjaci, nije ugrozilo niti kontraverzno povećanje tranzitnih naknada u telekomunikacijskoj infrastrukturi u posljednje tri godine. Sada su te naknade 86,6 posto za širokopojasnu telekomunikacijsku infrastrukturu, što je najviše od zemalja u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Naime, povećanje naknada nije usporilo razvoj infrastrukture optičkih vlakana do doma (fiber to the home FTTH) i rast takvih pretplata u Južnoj Koreji.

Od 2000. godine, prema Strand Consultu, Južna Koreja je od Japana preuzela primat u globalnom razvoja telekomunikacijske mreže, poslovnim modelima, tehnologiji i razvoju telekomunikacijskog ekosustava. Više od dva desetljeća globalni je predvodnik implementacije sljedeće generacije širokopojasne mreže, usvajanje širokopojasne mreže te poticanje i komercijalizaciju lokalnih tržišta sadržaja. Još od implementacije 3G mreža, u čemu je nadmašila dotadašnjeg globalnog lidera telekomunikacija Japan, Južna Koreja ostaje konstantno globalni lider, vodi u implementaciji 5G-a na globalnoj razini s gotovo potpunom nacionalnom pokrivenošću, 47 posto korisnika je već prešlo na 5G usluge što je ispred Kine i SAD-a gdje je pretplata dosegla jednu trećinu stanovništva.

Autoritet liderstva

Dugoročni razvoj južnokorejskog telekomunikacijskog ekosustava nije uvijek linearan. Da bi održala svoj primat u razvoju, ističe se u analizi StandConsulta, morala se boriti protiv moćnih sila transakcijskog aktivizma financiranog od strane korporacija vrijednih trilijune američkih dolara koje su kritizirale kreatore politike u Seulu kroz invazivno oglašavanje, prikriveno lobiranje pa čak i zastrašivanje. Da bi Južna Koreja postala broj 1 u širokopojasnom pristupu internetu, morala je uvijek iznova ignorirati međunarodne kritike i ustrajati na politici u nacionalnom interesu, navodi se u analizi Strand Consulta.

„Male zemlje poput Južne Koreje koje se natječu sa SAD-om, Kinom, Japanom, Njemačkom, Indijom ili Brazilom ne počinju s natjecanjem na ravnopravnoj razini; moraju se natjecati u znanju. Štoviše, možda će to morati učiniti na jedinstven, ako ne i suprotan, način koji prkosi općeprihvaćenim konvencionalnim shvaćanjima. Južna Koreja se nakon Drugog svjetskog rata suočila s ekonomskim nedostatcima kao što je odsustvo bilo kakvih prirodnih resursa, no transformirala se iz potpuno agrarne nacije u globalnu industrijsku silu u uređajima, elektronici, kemikalijama, lijekovima, poluvodičima i drugim industrijskim proizvodima. Uz svoju digitalnu ekonomiju i povezanost, Južna Koreja je potaknula i komercijalnu kreativne industrije kao što je filmska industrija, kazalište, glazbena industrija, moda, kozmetika…“, navodi Strand Consult. Uspjeh Južne Koreje u razvoju ICT industrije i tehnološka dostignuća u toj industriji ali i fenomen prihvaćanja komercijalne tehnologije jedna je od važnijih tema ekonomskih i socioloških istraživača diljem svijeta. Južnokorejska priča o uspjehu širokopojasnog interneta odražava mješavinu politike (industrijsko planiranje i tržišna sloboda), geodemografije, komplementarnih industrija i kulture.

Uvjeti podatkovnog prometa

Ono što kreatori politike Južne Koreje prvi u svijetu nastoje definirati su poslovni odnosi u upotrebi širokopojasnih mreža, kojima globalni tehnološki divovi poput Googlea i Netflixa žele besplatno pristupiti. O novoj regulativi u Južnoj Koreji Strand Consult analizira u svom nedavnom izvješću Netflix protiv SK Broadbanda. Bitka Davida i Golijata za pošteni povrat troškova širokopojasne mreže u Južnoj Koreji. Štoviše, promatrači internetske politike diljem svijeta iznenađeni su burnim reakcijama na Zakon o sprječavanju besplatne vožnje putem mreže u Odboru za znanost, tehnologiju, emitiranje i komunikacije u Južnokorejskog nacionalnog parlamenta. Zakon je prvorazredno političko i ekonomsko nacionalno pitanje s velikim ulozima.

Prema neku Južnu Koreju optužuju da velikim tehnološkim divovima, prije svega onima s najviše podatkovnog prometa u mreži, uvodi državnu naknadu Iz Strand Consulta upozoravaju kako su takve optužbe bespredmetne jer u zakonu koji je usvojio nacionalni parlament umjesto toga zahtijeva se da strane (korisnici telekomunikacijske infrastrukture i telekom operateri) pregovaraju i dođu do vlastitih uvjeta za isporuku prometa. Prijedlog zakona uključuje zahtjeve za transparentnošću podataka o korištenju mreže i naplate. Zakonodavci su izrazili jednoglasnost oko cilja stvaranja poštenih, razumnih, transparentnih i predvidljivih uvjeta za razmjenu mrežnog prometa u Južnoj Koreji.

Strand Consult navodi i kako je Južna Koreja sa svojim prijedlogom naknada podatkovnog prometa primjer drugim zemljama kako bi i oni riješili svoje izazove širokopojasne infrastrukture, odnosno potrebe velikih investicija u 5G infrastrukturu. Naime, EU ima manjak za financiranje najnaprednije optičke infrastrukture od 300 milijardi eura, u SAD-u državne subvencije od 60 milijardi dolara nije uspjela zatvoriti digitalni jaz. (slika Opensignal)

