Ako ste u zadnjih par dana primili e-poruku od Amazona u kojoj stoji kako su greškom objavili vašu adresu elektroničke pošte, niste jedini. Prema dostupnim informacijama, poteškoća u radu internetskog sjedišta uzrokovala je objavu adresa elektroničke pošte korisnika, ali je u međuvremenu otklonjena, objavio je Nacionalni CERT.

Neki od korisnika izvještavaju kako su dobili poruku naslovljenu Important Information about your Amazon.com Account u kojoj stoji kako je objavljena njihova adresa elektroničke pošte zbog tehničke poteškoće te kako je, u trenutku slanja poruke, otklonjena.

Tekst poruke:

Hello,

We’re contacting you to let you know that our website inadvertently disclosed your email address due to a technical error. The issue has been fixed. This is not a result of anything you have done, and there is no need for you to change your password or take any other action.

Sincerely, Customer Service http://Amazon.com

Amazon nije otkrio detalje oko tehničke poteškoće, ali je njihov predstavnik u razgovoru za portal BleepingComputer napomenuo kako razloga za brigu nema te kako se poteškoća neće ponoviti.

Manjak informacija svakako izaziva zabrinutost među korisnicima koji smatraju kako bi trebali znati više o tome kako su i kada njihove povjerljive informacije objavljene. Također, dodatno zabrinjava činjenica kako se ovaj incident dogodio neposredno prije početka sezone velikih popusta, a svima je poznato koliko ovakve sezone vole napadači skloni phishingu.

Kako je informacija o samom incidentu malo, nije lako zaključiti koliko su dugo adrese bile dostupne i tko je do njih mogao doći.

