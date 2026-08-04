Gdje iPhone košta najviše u 2026. godini?

Apple prodaje isti vodeći model pametnog telefona diljem svijeta, no njegova maloprodajna cijena znatno se razlikuje od tržišta do tržišta

Na temelju podataka Deutsche Bank uspoređene su cijene Appleova iPhonea 17 Pro (256 GB) na 41 tržištu tijekom 2026. godine.

Najskuplji u Turskoj

iPhone 17 Pro najskuplji je u Turskoj, gdje stoji 2.592 dolara, odnosno više od 1.400 dolara iznad cijene u SAD-u, koja iznosi 1.181 dolar. Na drugom je mjestu Brazil s cijenom od 2.260 dolara, a slijedi Egipat s 1.872 dolara.

Na suprotnom kraju ljestvice nalazi se Japan, gdje iPhone 17 Pro stoji 1.121 dolar, što je nešto manje nego u SAD-u. Velike razlike u cijenama pokazuju kako porezi, uvozne politike i lokalni tržišni uvjeti mogu imati veći utjecaj od globalne Appleove strategije određivanja cijena jednog od najpoznatijih svjetskih brendova pametnih telefona.

Europa zauzima velik dio gornje polovice ljestvice, ponajprije zato što oglašene cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Standardne stope PDV-a kreću se od 27 % u Mađarskoj do nešto više od 8 % u Švicarskoj, što pridonosi značajnim razlikama u konačnim maloprodajnim cijenama.

Zašto cijene toliko variraju?

Iako Apple određuje regionalne cijene, važnu ulogu u konačnom iznosu koji plaćaju potrošači imaju i državne porezne i regulatorne politike.

Uvozne carine, regulatorne naknade i porezi specifični za elektroničke uređaje mogu znatno povećati maloprodajnu cijenu elektronike. Na lokalne cijene utječu i promjene tečaja, osobito kada domaće valute oslabe u odnosu na američki dolar.

Turska je najočitiji primjer. Uz PDV od 20 %, pametni telefoni podliježu posebnim porezima na potrošnju i naknadama za registraciju, što značajno povećava njihovu konačnu maloprodajnu cijenu.

Zašto je Japan među najjeftinijima?

Japan je jedno od rijetkih tržišta na kojem Appleov vodeći iPhone stoji manje nego u Sjedinjenim Američkim Državama.

Relativno nizak porez na potrošnju od 10 %, vrlo konkurentno tržište pametnih telefona i Appleova dugogodišnja strategija određivanja cijena pridonijeli su održavanju relativno niskih cijena. Unatoč tome, Apple je posljednjih godina povisio cijene pojedinih proizvoda u Japanu zbog slabljenja jena i promjena tečaja.