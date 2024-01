U bliskoj budućnosti, IoT industrija medicinskih uređaja spremna je napraviti revoluciju u zdravstvu integracijom naprednih tehnologija u njegu pacijenata. Ti uređaji, međusobno povezani putem Interneta stvari (Internet of Things, IoT), omogućit će praćenje, prikupljanje i analizu podataka u stvarnom vremenu, povećavajući točnost dijagnostike i liječenja.

IoT ključan za digitalizaciju zdravstva

Analitička tvrtka GlobalData predviđa da će tržište IoT platformi za pružatelje zdravstvenih usluga dosegnuti 13,3 milijarde dolara u 2025. godini, u odnosu na 10,6 milijardi dolara u 2020. godini.

Od nosivih uređaja za praćenje zdravlja koji kontinuirano prate vitalne znakove i razine aktivnosti, do pametnih implantata koji prenose podatke o pacijentima zdravstvenim radnicima, krajolik IoT medicinskih uređaja obećava personaliziranu i proaktivnu zdravstvenu skrb. Tržište IoT medicinskih uređaja pokreću čimbenici kao što su sve veća prevalencija kroničnih bolesti, potreba za učinkovitim i isplativim rješenjima za zdravstvenu skrb, sve veće prihvaćanje telemedicine i daljinskog praćenja pacijenata te napredak u senzorskoj tehnologiji, povezivosti i podacima analitika. Tek se očekuje široka primjena umjetne inteligencije (artificial intelligence, AI), prediktivne analitike i naprednih algoritama u zdravstvenim ustanovama za otkrivanje bolesti srca, učinkovitije liječenje moždanog udara, poboljšanje dijagnostičkih radioloških mogućnosti…

Izazov privatnosti

Međutim, s tim napretkom dolaze izazovi povezani s privatnošću podataka, sigurnošću i usklađenošću s propisima, koji se moraju učinkovito riješiti kako bi se osiguralo sigurno i široko usvajanje ovih transformativnih tehnologija.

Tržište IoT medicinskih uređaja u smislu prihoda procijenjeno je na 41,5 milijardi američkih dolara u 2023. i procjena je da će dosegnuti 166,5 milijardi dolara do 2028. godine, rastući uz prosječnu godišnju stopu (CAGR) od 32,1% od 2023. do 2028. godine, navodi u novom izvješću MarketsandMarkets. Prema podacima Polaris Market Researcha tržište je procijenjeno na 43,38 milijardi dolara u 2023. godine, a očekuje se da će do 2032. generirati procijenjeni prihod od 541,21 milijardu dolara, uz snažnu prosječnu godišnju stopu rasta od 32,40% od 2023. do 2032. godine.

Vrste uređaja

Na temelju vrste, tržište IoT medicinskih uređaja segmentirano je na nosive medicinske uređaje, medicinske uređaje za implantaciju, stacionarne medicinske uređaje i druge (uređaje za upravljanje lijekovima, termometre, pumpe za infuziju, monitore koagulacije, digitalne senzore kože, pedometre i sastav tijela monitori).

Na temelju proizvoda, tržište IoT medicinskih uređaja segmentirano je na sustave slikanja, uređaje za praćenje vitalnih znakova, implantabilne srčane uređaje, monitore pacijenata, respiratorne uređaje, pumpe za infuziju, neurološke uređaje, uređaje za sluh, aparate za anesteziju, uređaje za praćenje fetusa, ventilatore i drugi (kao što su uređaji za upravljanje lijekovima, uređaji za praćenje aktivnosti, uređaji za upravljanje padovima, vage za vaganje, sastav tijela, oznake, sonde i termometri).

IoT (Internet of Things) značajno je utjecao na zdravstvenu industriju uvođenjem različitih medicinskih uređaja koji iskorištavaju povezivost, analitiku podataka i daljinsko praćenje kako bi poboljšali skrb za pacijente. Evo nekoliko primjera IoT medicinskih uređaja:

Nosivi uređaji za praćenje zdravlja: Ovi uređaji prate vitalne znakove kao što su broj otkucaja srca, krvni tlak, obrasci spavanja i fizička aktivnost. Primjeri uključuju remenčiće za fitness, pametne satove i flastere opremljene senzorima. Uređaji za daljinsko praćenje pacijenata (RPM): RPM uređaji omogućuju kontinuirano praćenje pacijenata izvan tradicionalnih zdravstvenih ustanova. Oni prenose podatke u stvarnom vremenu pružateljima zdravstvenih usluga, omogućujući proaktivne intervencije. Na primjer, uređaji za upravljanje kroničnim stanjima poput dijabetesa, astme ili srčanih problema spadaju u tu kategoriju. Pametni medicinski implantati: Implantati s ugrađenim IoT mogućnostima mogu pratiti i prenositi podatke o pacijentu. Na primjer, pacemakeri, inzulinske pumpe ili neurostimulatori koji mogu prenijeti zdravstvene informacije pružateljima zdravstvenih usluga. Telemedicinski uređaji: uređaji omogućeni za internet stvari za telezdravstvene konzultacije, kao što su oprema za video konferencije, kamere za daljinski pregled i dijagnostički alati, olakšavaju virtualne zdravstvene usluge. Pametni dozatori tableta i uređaji za praćenje lijekova: ti uređaji pomažu pacijentima da se pridržavaju rasporeda uzimanja lijekova dajući podsjetnike i prateći doze. Neki uređaji čak izdaju lijekove na temelju programiranih rasporeda. Medicinska oprema omogućena za IoT: bolnička oprema kao što su MRI uređaji, rendgenski uređaji i pumpe za infuziju mogu se povezati s IoT mrežama kako bi se pojednostavilo prikupljanje podataka, održavanje i poboljšala ukupna učinkovitost. Aplikacije za zdravlje i dobrobit: Brojne mobilne aplikacije integriraju IoT za praćenje zdravstvenih metrika, nude personalizirane savjete i prate napredak prema ciljevima fitnessa i dobrobiti.

Na osnovu tih uređaja nastaju platforme koje prikupljaju i analiziraju podatke s različitih uređaja kako bi pružile sveobuhvatan pogled na zdravlje pacijenata i podržale donošenje odluka u zdravstvenoj skrbi.

Dominacija S. Amerike

Od regionalnih tržišta (Sjeverna Amerika, Europa, Azija i Pacifik, Latinska Amerika te Bliski istok i Afrika) Sjeverna Amerika držala je najveći udio na tržištu IoT medicinskih uređaja. Veliki udio sjevernoameričkog tržišta IoT medicinskih uređaja može se pripisati sve većem prodoru pametnih telefona, sve većoj prevalenciji kroničnih poremećaja i poremećaja životnog stila, sve većim troškovima zdravstvene skrbi, sve većoj potražnji za bolje zdravstvene usluge, vladine inicijative za promicanje digitalnog zdravlja i podizanje svijesti o upravljanju vlastitim zdravljem.

Sjeverna Amerika držala je najveći udio globalnih prihoda, prema posljednjim dostupnim podacima iz 2022. godine taj udio je bio 35%. Sjeverna Amerika dominira tržištem IoT medicinskih uređaja zahvaljujući naprednoj zdravstvenoj infrastrukturi, ranom usvajanju digitalnih zdravstvenih tehnologija i snažnim aktivnostima istraživanja i razvoja. Regija ima koristi od visoke razine svijesti i među pružateljima zdravstvenih usluga i među potrošačima, potičući široko prihvaćanje IoT uređaja. Povoljne vladine inicijative, strogi propisi o privatnosti podataka i zreli ekosustav telezdravstva dodatno pridonose velikom tržišnom udjelu Sjeverne Amerike, pozicionirajući je na čelo globalne IoT industrije medicinskih uređaja.