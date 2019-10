Gorden Knezović

U bankarstvu je već godinama nemoguće provesti neki poslovni proces bez nekog oblika aplikativne podrške. Nekada je to značilo aplikativnu podršku za šalter i back office, no, već duže vrijeme to znači razvoj digitalnih kanala dostupnih klijentu. Klijenti očekuju da npr. ugovore gotovinski kredit za auto jednako lako kao i staviti oglas za njegovu prodaju, […]