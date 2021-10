Otvarajući četvrti IoT Forum u Kaptol Boutique Centru glavni urednik Mreže i direktor IOT Foruma Oleg Maštruko kazao je: “IOT je u Hrvatsku došao pred otprilike četiri godine i vrijeme je da postavimo pitanje jesu li očekivanja od ove nove tehnologije ispunjena?”

Podsjetio je kako su na prvom Forumu 2018 u Hrvatskoj predstavljene tri tehnologije Interneta stvari, a da je primjena u vrijeme drugog Foruma bila najčešće u sferi pametnog parkinga u lokalnim zajednicama nakon čega je uslijedila pandemija Covida-19 koja je tvrtke zatvorila u defanzivu, oprez i čekanje, čime nije iskorištena šansa za inovativna rješenja.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Uvodno predavanje pod nazivom Stanje na IoT sceni danas održao je direktor Calisto/Gartner Adriatic Ivan Maglić predstavivši osnovne trendove u primjeni IoT-a i naglasivši kako ima mnogo prostora za rast tehnologije te da se do 2028. godine očekuje 15 milijardi povezanih uređaja. „Postoje senzori koji su dostupni i primjenljivi, IoT već ulazi u sve dijelove života, no tehnologija sa sobom nosi i rizike implementacije i upravljanja“, rekao je Maglić dodavši kako će u njenom poslovnoj realizaciji biti ključni napredniji modeli primjene, odnosno primjena u kombinaciji s drugim tehnologijama kao što su cloud i umjetna inteligencija. Dodao je kako je prema ranijim analizama povrat ulaganja u primjenu IoT-a prosječno 3 godine no sada je to razdoblje skraćeno na 6 do 18 mjeseci.

Nakon uvodnog predavanja održana je panel rasprava s temom Je li IoT ispunio očekivanja (i ako nije, hoće li uskoro)? u kojoj su sudjelovali viša specijalistica za prijenosne mreže OiV-a Marina Pavlić, Zoran Božičević, relaxed IoT Developer iz Combisa, pionir IoT-a Bruno Crnički i eEnvironment innovator iz kompanije Ericsson Nikola Tesla Karlo Guštin. Panel je moderirao Oleg Maštruko.

Marina Pavlić istaknula je kako se u Hrvatskoj ne kasni s usvajanjem IoT tehnologije a da sama praktična primjena zavisi od niza prepreka poput slabe industrijalizacije na koje IT stručnjaci ne mogu utjecati. Zoran Božičević upozorio je kako ne samo Hrvatska nego i cijela Europa kasni u primjeni IoT-a za Kinom i SAD. Izrazio je i zabrinutost zbog nedostatka poluvodiča za IoT primjenu kao dodatnu otežavajuću okolnost koja će usporiti primjenu tehnologije. Bruno Crnički složio se sa stavom da IoT nije do sada ispunio očekivanja naglasivši kako nije problem u tehnološkoj spremnosti nego kod korisnika, posebno u javnom sektoru koji su ponekad nesposobni shvatiti nužnost primjene IoT-a ili njegove prednosti. I Karlo Guštin smatra da je dosadašnja primjena IoT-a u Hrvatskoj daleko od mogućnosti naglasivši kako se treba usmjeriti na privatni sektor kao ključne korisnike te na naprednija rješenja primjene IoT-a.

Sudionici panela su se složili kako je u budućoj primjeni IoT-a bitno koristiti mogućnosti data analitike, AI-ja (posebno vizualnog), robotike, clouda…. jer je u tome veliki potencijal . Panelisti su istaknuli i kako se kod primjene IoT rješenja mora voditi računa o sigurnosti podataka, posebno u osjetljivim sektorima poput zdravstva.

Prijepodnevni dio Foruma završio je predavanjem Nenada Marjanovića zaduženog za Smart City portfolio poslovnih rješenja u Combisu koji je predstavio sustav vizualizacije podataka ComEnergy.

Poslijepodnevni dio Foruma započeo je predstavljanjem rješenja za inteligentni transportni sustav temeljen na IoT-u više specijalistice za prijenos mreže OiV-a Marine Pavlić. Rješenje omogućuju niz prednosti upravljanja transportnim sustavom od sigurnosti, manjeg zagušenja prometa, smanjenje onečišćenja te omogućuje znatno učinkovitiji prijevoz. Rješenje je već doživjelo primjenu u dijelu Kutine i u Županijskoj Lučkoj upravi u Zadru.

Karlo Guštin, eEnvironment innovator iz Ericssona Nikola Tesla predstavio je IoT rješenja za upravljanje okolišem koje podrazumijeva očuvanje voda, bioraznolikost, usklađenost industrije 4.0 i pametnih gradova za održiviji okoliš naglasivši kako svako rješenje za očuvanje prirode mora imati suradnju i odgovorno ponašanje građana kako bi bilo učinkovito. Rješenje je dijelom primijenjeno u suradnji s HE Čapljina na području područja velike bioraznolikosti Hutova blata.

IoT Trailblazer Ranko Režek iz IoT Net Adria predstavio je rješenja i iskustva u dosadašnjoj primjeni IoT-a kroz SigFox tehnologiju.

Business Development Expert u HT Hrvatskom telekomu Robert Manenica predstavio je Smart Factory, platformu za digitalizaciju produkcije, a Senior Systems Engineer SEE Tomislav Loparić iz Veeama moderna rješenja za disaster recovery i zaštitu podataka.

Nas kraju konferencije znanstvenik Lovro Valčić predstavio je zanimljive i specifične primjene IoT rješenja za mjerenje okolišnih varijabli u polarnim uvjetima.

Glavni sponzor ovogodišnjeg IoT Foruma je HT Hrvatski telekom, a sponzori Ericsson Nikola Tesla, IoT Net Adria, Odašiljači i veze i Veeam.

Podijeli: