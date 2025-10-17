Jakub Sulak, Forscope: Europsko tržište sekundarnog softvera može biti pet puta veće

Sekundarno tržište softvera u Europskoj uniji omogućuje legalnu kupnju i prodaju rabljenih softverskih licenci, potaknuto značajnim uštedama troškova i pravnom jasnoćom iz presude Suda pravde EU iz 2012. Tvrtke mogu nadoknaditi troškove nekorištenog softvera i smanjiti troškove novih projekata kupnjom licenci po sniženoj cijeni. Procjenjuje se da je europsko sekundarno tržište u 2024. godini vrijedilo 5,2 milijarde američkih dolara, s prognozom rasta na 12,9 mlrd. USD u 2031.