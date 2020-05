Kada je Hrvatska pošta krenula razmišljati o Paketomatima, koje su karakteristike i prednosti takve usluge?

Hrvatska pošta stalno prati svjetske trendove u logistici te nastojimo unaprijediti uslugu ne samo za krajnje korisnike, već iz konteksta optimizacije cijelog distributivnog lanca. O paketomatima kao sredstvu izuzetno efikasne last mile dostave promišljamo već nekoliko godina. Internet trgovina jedan je od glavnih pokretača rasta i razvoja paketnog poslovanja, a trendovi u svijetu pokazuju konstantan pritisak na što kraće rokove dostave i na uspješnost dostave. Korisnici usluga postaju sve zahtjevniji te žele upravljati svim aspektima usluge, uključujući vrijeme, datum i mjesto dostave.

U današnje vrijeme korisnici vrlo često nisu na kućnoj adresi u vrijeme dostave. U takvim situacijama korisnicima se ostavljaju obavijesti o pokušaju dostave te oni po pošiljku odlaze u poštanski ured. Dugoročno takav princip rada nije održiv, a kako je jedan od ciljeva tvrtke graditi i konstantno unaprjeđivati korisničko iskustvo, paketomati su se pokazali kao logično rješenje. Glavna prednost paketomata za privatne i poslovne korisnike je mogućnost slanja i primanja paketa sedam dana u tjednu, 24 sata dnevno. Rasprostranjena mreže paketomata znatno će povećati broj uspješnih uručenja u prvom pokušaju dostave i rasteretiti poštanske urede.

Istraživanja pokazuju da last mile dostava znatno utječe na povećanje emisije CO2 plinova i gužvi u urbanim sredinama. Ne pomaže niti činjenica da se dostava odvija tijekom cijelog dana, pa i u vrijeme vršnog opterećenja gradskih prometnica. Sve to ima negativan utjecaj na kvalitetu života i pokretljivost građana. Paketomate možemo gledati i iz perspektive zelenog načina dostave paketa. Bit će dovoljno blizu svakom stanovniku urbane sredine da može koristiti javni gradski prijevoz, bicikl ili jednostavno prošetati do najbliže lokacije paketomata. Na taj način i kao tvrtka i kao pojedinci utječemo na smanjenje gužvi i zagađenja. Paketomate je moguće puniti i prazniti u vremenima manjeg opterećenja na gradskim prometnicama, a svakako će i broj prijeđenih kilometara na tim istim prometnicama biti znatno manji.

Kako se razvijala usluga u svijetu te gdje je sve dostupna?

Razvoj usluge počeo je s idejom o optimizaciji proces dostave. Kako da usluga bude efikasnija za last mile distributere, a da istovremeno korisničko iskustvo bude bolje? Vjerujem da su prvi primjeri paketomata nastali negdje oko 2000. godine kada je DHL napravio pilot projekt. Sada je ova usluga široko dostupna na europskom i svjetskom tržištu. Globalizacija i digitalizacija dodatno su ubrzali širenje paketomata tako da ih je s vremenom postalo potpuno uobičajeno vidjeti na ulicama brojnih gradova.

Kakvi su dosadašnji pokazatelji razvoja ove usluge na drugim tržištima i koji su slični projekti?

U vrijeme globalizacije i ubrzanog stila života korisnici su spremni brzo prihvatiti nove tehnologije ako im one mogu olakšati ili ubrzati određene radnje. Sukladno tome tvrtke osluškuju potrebe tržišta i prilagođavaju i nadopunjuju tehnološka rješenja. Pokazalo se da s porastom Internet trgovine postoji veća potreba za manjim pretincima unutar paketomata. Nije efikasno u velikom pretincu isporučiti paket malog volumena. Tržište Internet trgovine i navika kupnje filtriralo je potrebu te sada paketomate imaju XS pretince. To je jedan od dokaza da implementacija takve vrste rješenja nije trajna nego ju je potrebno nadograđivati i oplemenjivati, kako bi nastavila biti funkcionalna i efikasna za distributere i usmjerena na korisnika. Sličnih projekata imamo svugdje po svijetu, a ono po čemu se mogu razlikovati je vrsta industrije koja ga koristi. U Estoniji, na primjer, veliki hipermarketi koriste paketomate kako bi izbjegli gužvu i dodatno uštedili vrijeme korisniku. Korisnik naruči i plati namirnice online i plasira narudžbu u jedan od većih pretinaca paketomata koji se nalaze na parkiralištu supermarketa, gdje jednostavnim skeniranjem koda svoje narudžbe preuzima namirnice koje ga čekaju za nekoliko sekundi. Jednom kada ljudi iskuse prednosti ovakve vrste usluge, vrlo brzo postanu njeni redoviti korisnici.

Kakva je softverska podrška usluzi paketomat, koliko je važna u takvoj usluzi? Planirate li njeno povezivanje s drugim uslugama ili proširenje usluge?

Hrvatska pošta kupila je software, know-how i potpuna prava na izmjenu, doradu i dodavanje softwareskih funkcionalnosti. Zbog rapidnih promjena korisničkih potreba i percepcija na tržištu, i već spomenute potrebe konstantnog nadograđivanja i oplemenjivanja usluge, nužno je imati potpunu kontrolu nad svim aspektima usluge. Imamo kapacitete, znamo kako želimo izgraditi procese i znamo kako staviti fokus na potrebe korisnika. Upravo zato želimo samostalno, brzo i efikasno prilagoditi uslugu potrebama hrvatskog tržišta. Naše tržište je specifično, sada smo po količini paketa koji dolaze iz e-trgovine nešto iza europskog prosjeka, ali upravo zato možemo očekivati rapidan rast. Projekt paketomata i ostali strateški projekti koje provodimo u Hrvatskoj pošti stvaraju dobru i temeljnu pripremu za turbulencije i rast paketnog biznisa koji slijedi. Rad na svim projektima unutar Hrvatske pošte, a paketomati nisu iznimka, povezan je s portfeljem usluga koje nudimo. Nedavno je iz temelja promijenjena usluga ekspresne distribucije te je stvoren Paket24. Paketomati su logična ekstenzija usluge gdje ćemo ostvariti potpunu valorizaciju naših mogućnosti i biti građanima na usluzi.

Kakvi su vam inače daljnji planovi s uslugom?

Cilj projekta je u što kraćem razdoblju implementirati funkcionalnu mrežu paketomata s kojom će se stvoriti pretpostavke za povećanje korisničkog zadovoljstva. Realizacija projekta pružit će veću dostupnost i dodatne pogodnosti za korisnike. Nakon implementacije prvih paketomata nastaviti ćemo osluškivati tržište i tržišne potrebe te sukladno tome dodatno razvijati i dorađivati usluge distribucije.

