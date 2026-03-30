Youtuberi neće nikad napustiti svoj 'dom', kaže šef YouTubea

Glavni izvršni direktor YouTubea Neal Mohan uvjeren je kako najbolji youtuberi nikada neće napustiti svoj dom. Stoga ne brine oko toga hoće li Netflix i druge streaming usluge odvući najpopularnije kreatore.



Što se tiče popularnih podcasta poput "The Breakfast Club" i "My Favorite Murder", koji se sele na Netflix, Mohan je rekao kako je "laskavo" što ih konkurenti "vide kao središte kulture". Dodao je kako mu popularni youtuberi kažu kako, bez obzira što žele raditi, razumiju kako je YouTube njihov dom.



"Nisam naišao na youtubere koji su potpuno uklonili svoj sadržaj s YouTubea", istaknuo je.

