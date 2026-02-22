SAD izrađuje web-stranicu koja će Europljanima omogućiti pristup zabranjenom sadržaju

Sjedinjene Američke Države izrađuju web-stranicu koja će omogućiti Europljanima da vide sadržaj koji su zabranile njihove vlade, uključujući govor mržnje i terorističku propagandu, objavio je Reuters

Mreža nedjelja, 22. veljače 2026. u 06:20

Portal freedom.gov omogućuje korisnicima diljem svijeta da zaobiđu vladine kontrole nad sadržajem. Navodno ga je razvio američki State Department.

Stranica prikazuje moto „Informacija je moć. Vratite svoje ljudsko pravo na slobodno izražavanje. Pripremite se“, s grafikom galopirajućeg bijelog konja iznad Zemlje.

Portal još nije službeno pušten u rad i trebao je biti pokrenut prošli tjedan na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu, prema tri izvora koji su razgovarali s Reutersom.

Međutim, web-stranica bi mogla izložiti Washington riziku od pravnih problema u drugim zemljama zbog nepoštivanja njihovih digitalnih zakona.

Europska komisija ne blokira web-stranice u EU, rekao je glasnogovornik Europske komisije za Euronews Next, dodajući da nema konkretnih komentara o portalu.

Samo tijela država članica mogu blokirati web-stranice koje krše nacionalno ili europsko zakonodavstvo. Takve su, na primjer, web-stranice koje promiču govor mržnje ili teroristički sadržaj.

„Ovo nema nikakve veze sa slobodom govora koja je temeljno pravo u EU“, dodao je glasnogovornik.

Ukazujući na Zakon o digitalnim uslugama, glasnogovornik je rekao da korisnici mogu osporiti odluke o moderiranju sadržaja putem platformi.

„Općenito govoreći, ako pogledamo javne indekse o slobodi na internetu, nema boljeg mjesta od Europe. Sve vodeće zemlje na toj listi su europske“, dodao je glasnogovornik.

📷 wikimedia
wikimedia

Glasnogovornik State Departmenta rekao je za Reuters da američka vlada nema program zaobilaženja cenzure specifičan za Europu, ali je dodao: „Digitalna sloboda je prioritet State Departmenta, a to uključuje širenje tehnologija za zaštitu privatnosti i zaobilaženje cenzure poput VPN-ova.“

Europska unija i SAD imaju različite pristupe slobodi govora. U SAD-u Ustav pruža zaštitu gotovo svim oblicima izražavanja, ali Europska unija postavlja ograničenja koja se temelje na europskoj povijesti i zabranjuje ekstremističku propagandu, koja uključuje sustavno ocrnjivanje Židova, stranaca i manjina.

Takva pravila, koja datiraju još iz 2008. godine, ograničavaju određene kategorije sadržaja na društvenim mrežama i velikim platformama poput Facebooka i X-a.

Prema zakonodavnom okviru poput Zakona EU o digitalnim uslugama i Zakona o online sigurnosti Velike Britanije, platforme su dužne ograničiti širenje ilegalnog govora mržnje, terorističke propagande i štetnih dezinformacija, a u nekim slučajevima i brzo ukloniti takav sadržaj.

Taj je pristup izazvao oštre kritike američkih dužnosnika, koji tvrde da se te politike koriste za suzbijanje desničarskih političara u zemljama poput Rumunjske, Njemačke i Francuske, te da se pravila svode na cenzuru legitimnog političkog govora koja odobravaju vlada.

