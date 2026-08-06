Prvi put više ukinutih nego novih blokada aplikacija

Analiza VPNRank.io pokazuje da se globalni trend zabrana digitalnih platformi počinje mijenjati

Mreža četvrtak, 6. kolovoza 2026. u 07:27

U prvoj polovici 2026. godine vlade su prvi put ukinule više zabrana aplikacija nego što su ih uvele, no većina tih odluka rezultat je kompromisa između regulatora i tehnoloških kompanija, a ne potpune liberalizacije.

Dosadašnja praksa bila je prilično predvidljiva – države su uvodile nove zabrane popularnih aplikacija i platformi, dok su njihova ukidanja bila rijetka iznimka. Međutim, analiza tvrtke VPNRank.io, koja je obuhvatila 64 vladine odluke od siječnja 2024. godine, pokazuje da se taj obrazac počinje mijenjati.

Statistika po polugodištima jasno ilustrira zaokret. U prvoj polovici 2025. uvedeno je sedam novih zabrana, a ukinute su dvije. U drugoj polovici iste godine zabilježeno je šest novih zabrana i samo jedno ukidanje. Tijekom prve polovice 2026. uvedeno je šest novih blokada, ali je ukinuto čak osam postojećih zabrana, što je prvi put da broj ukidanja nadmašuje broj novih ograničenja.

Ukidanja uz uvjete

Analiza pokazuje da gotovo nijedna zabrana nije ukinuta bez prethodnih ustupaka platformi.

Turska je u lipnju 2026. ponovno dopustila Roblox nakon gotovo dvije godine zabrane, tek kada je platforma uvela provjeru dobi korisnika i unaprijedila sustave moderiranja sadržaja. Rusija je također vratila Roblox nakon što je tvrtka zadovoljila lokalne regulatorne zahtjeve.

Sličan obrazac vidi se i kod TikToka. Albanija je početkom godine ukinula jednogodišnju zabranu nakon uvođenja dodatnih sigurnosnih mehanizama, a ubrzo je tamošnji Ustavni sud zaključio da je zabrana bila protivna slobodi govora. Nepal je još ranije ponovno dopustio TikTok nakon što je tvrtka pristala registrirati lokalno predstavništvo.

I u drugim slučajevima pristup aplikacijama vraćen je uz ograničenja. Kuvajt i Jordan ponovno su omogućili korištenje Robloxa, ali bez funkcije chata unutar igre.

Najpoznatiji primjer ostaje američki slučaj TikToka, koji je započeo zakonom o prisilnoj prodaji ili zabrani 2024. godine, uključivao kratkotrajno gašenje usluge početkom 2025., a završio početkom 2026. reorganizacijom poslovanja kroz zajedničko ulaganje u SAD-u.

Rusija i Iran idu suprotnim putem

Dok dio država ublažava ograničenja, Rusija i Iran nastavljaju graditi sve zatvoreniji digitalni prostor.

Rusija je tijekom promatranog razdoblja zabranila Discord, ograničila glasovne i video pozive putem WhatsAppa i Telegrama, a početkom 2026. potpuno blokirala WhatsApp te uklonila Metine domene iz nacionalnog DNS sustava. Istodobno su istraživači procijenili da Telegram bez VPN-a u zemlji radi tek u ograničenom opsegu.

Iran je otišao još dalje. Početkom 2026. vlasti su uvele gotovo potpuno gašenje interneta, a nakon postupnog vraćanja međunarodne povezanosti mnogi su korisnici ostali na strogo kontroliranoj mreži u kojoj je pristup brojnim stranim servisima i dalje ograničen.

Kina, s druge strane, gotovo se i ne pojavljuje u analizi jer se ondje situacija godinama nije mijenjala. Facebook je blokiran još od 2009., Instagram od 2014., a Wikipedia od 2019. godine.

Djelomične zabrane postaju novi trend

Umjesto potpunog gašenja aplikacija, sve više država pribjegava selektivnim ograničenjima.

Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar i dalje dopuštaju razmjenu poruka putem WhatsAppa, ali blokiraju glasovne i video pozive. Egipat povremeno primjenjuje slična ograničenja na razini telekom operatora.

Pojavljuje se i novi regulatorni alat – dobna ograničenja. Australija je krajem 2025. donijela zakon kojim se društvene mreže ograničavaju korisnicima mlađima od 16 godina, dok je Indonezija sličan pristup primijenila na Roblox.

Takav pristup sugerira da vlade sve češće nastoje ograničiti pojedine funkcionalnosti ili skupine korisnika umjesto potpunog isključivanja cijelih platformi.

VPN promet prati zabrane

"Svaki datum iz naše baze podataka vidljiv je i u internetskom prometu. Kada neka država blokira aplikaciju, pretraživanja VPN rješenja rastu u roku od nekoliko sati, a kada se zabrana ukine, interes jednako brzo pada", izjavio je Matt, osnivač VPNRank.io.

Prema njegovim riječima, karta zabrana aplikacija ujedno pokazuje gdje korisnici najaktivnije traže načine za zaobilaženje državnih ograničenja.

Očekuju se novi preokreti

Analitičari smatraju da bi se trend ukidanja zabrana mogao nastaviti i tijekom druge polovice godine.

U Turskoj je ministar komunikacija već najavio da Discord ispunjava regulatorne zahtjeve, što otvara mogućnost skorog ukidanja zabrane. U Kirgistanu se razmatra ponovno dopuštanje TikToka, dok je Gabon, nakon privremene zabrane TikToka, Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i YouTubea tijekom štrajkova u javnom sektoru, već postigao jednogodišnji sporazum o usklađivanju s TikTokom.

Analiza zaključuje kako se globalna politika prema digitalnim platformama postupno mijenja. Potpune zabrane sve češće ustupaju mjesto pregovorima, regulatornim kompromisima i selektivnim ograničenjima, iako primjeri Rusije i Irana pokazuju da pojedine države nastavljaju graditi sve zatvorenije nacionalne internetske ekosustave.

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