Ogroman pad prometa koji je dolazio s Googlea

U svijetu Interneta bilježi se velik pad prometa prema web stranicama. AI platforme smanjuju broj klikova, a cijeli SEO i izdavački ekosustav našli su se pod pritiskom

Tradicionalno pretraživanje počinje gubiti na važnosti, iako je i dalje glavni generator prometa prema web stranicama. Promet koji Google dovodi na web stranice u posljednje je dvije godine u prosjeku pao za oko 30 posto. Očekuje se da će se taj pad dodatno ubrzati nakon što je Google najavio najveću promjenu svoje tražilice u posljednjih 25 godina.

Naime, Google je redizajnirao polje za pretraživanje kako bi korisnicima omogućio više prostora za postavljanje upita. Polje će se dinamički širiti tijekom unosa upita ili prompta, a sve će se više korisničkih zahtjeva rješavati izravno u tražilici, bez potrebe za posjetom drugim web stranicama.

Ukratko, Google se postupno udaljava od koncepta "pronađi web stranice" i prelazi na model "odmah riješi korisnikovu namjeru pretraživanja". Zbog toga se može očekivati daljnji pad broja klikova iz Googleove tražilice.

Već sada osam od deset korisnika odgovor dobiva izravno unutar Googleova sučelja. Kada se nakon pretraživanja prikaže AI pregled odgovora, čak 83 posto korisnika ne klikne ni na jedan rezultat.

To znači da od 100 ljudi koji postave pitanje Googleu njih 83 uopće ne posjeti nijednu web stranicu niti otvori ijednu poveznicu iz rezultata pretraživanja. Umjetna inteligencija odmah im ponudi cjelovit odgovor.

Korisnici sve češće razgovaraju s AI alatima kako bi došli do informacija, umjesto da pretražuju upit po upit i otvaraju više web stranica u potrazi za odgovorom.

AI alati pritom sažimaju informacije prikupljene s velikog broja izvora, a korisnik ih može dodatnim pitanjima usmjeravati prema željenom odgovoru. Tek na kraju, ako je potrebno, otvara poveznicu kako bi obavio kupnju, rezervaciju ili neku drugu radnju. U takvom okruženju prednost u budućnosti možda više neće biti isključivo velik promet, nego prepoznatljiv brend koji će korisnici svjesno tražiti.

Izdavači su posebno izloženi riziku

Cijeli izdavački ekosustav pod sve je većim pritiskom zbog promjene korisničkih navika. Kada korisnici prestanu klikati na poveznice, promet pada. Za vlasnike portala to predstavlja ozbiljan problem jer gube velik dio posjeta koje su prije ostvarivali putem tražilica. S padom prometa smanjuju se i prihodi od oglašavanja, budući da oglašivači i dalje preferiraju medije s velikom posjećenošću. Zbog toga sve više izdavača uvodi modele pretplate i plaćenog sadržaja.

Sada rast bilježe uglavnom web stranice koje uspješno iskorištavaju Google Discover. Portali koji nisu vidljivi na toj platformi nalaze se u znatno težem položaju.

I prije pojave generativne umjetne inteligencije velik broj pretraga završavao je bez klika. Google je iz godine u godinu sve veći dio korisničke interakcije zadržavao unutar vlastitog ekosustava.

AI način pretraživanja tijekom 2025. godine dodatno je smanjio promet prema sadržajno orijentiranim web stranicama. Upravo će informativni i sadržajni portali među prvima osjetiti najveći pad posjećenosti.

Pretraživanje nije nestalo. Ljudi i dalje traže informacije, ali do njih sve češće dolaze bez posjeta izvornim web stranicama.

Nije ChatGPT "ubio" klikove. Korisnici na ChatGPT-u rade mnogo više od samog pretraživanja, a njegova je pojava ponajprije ubrzala Google u razvoju vlastitih velikih jezičnih modela. Posljedica toga velika je promjena u ponašanju korisnika.

Sličan trend vidljiv je i na društvenim mrežama. Facebook i LinkedIn ne žele da korisnici napuštaju njihove platforme pa algoritmi sve manje favoriziraju objave koje vode na vanjske web stranice, osim ako se njihova promocija dodatno ne plati.

Drugim riječima, platforme koje su nekad usmjeravale promet prema web stranicama sada ga sve više zadržavaju unutar vlastitih ekosustava.