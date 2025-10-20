Količina online AI članaka prestigla količinu ljudskih

U nešto manje od 3 godine, pisani sadržaji interneta dramatično su se promijenili

Naime, prema analizi Graphite.io, 65.000 URL-ova između 2020. i svibnja 2025. godine, sadržaj generiran umjetnom inteligencijom sada čini više od polovice svih online članaka, Prekretnica se dogodila ubrzo nakon pokretanja ChatGPT-a krajem 2022., označavajući početak eksponencijalnog porasta teksta napisanog umjetnom inteligencijom.

Iako je umjetna inteligencija demokratizirala pristup objavljivanju i znatno olakšala stvaranje sadržaja, također je zamaglila granice autorstva, originalnosti i istine. Mnogi online čitatelji možda ne shvaćaju da riječi koje konzumiraju uopće nisu napisane od strane čovjeka.

Kako algoritmi sve više definiraju digitalni narativ, izazov koji predstoji nije zaustavljanje umjetne inteligencije, već održavanje kredibiliteta i transparentnosti u svijetu u kojem svatko (ili bilo što) može pisati s autoritetom.