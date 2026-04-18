Je li napokon IPv6 preuzeo dominaciju na internetu?

Google tvrdi kako je protokol s praktično neiscrpnim brojem internetskih adresa napokon prešao udio od 50 posto na globalnoj razini. Drugi se s time ne slažu.

Mreža subota, 18. travnja 2026. u 06:20
📷 2H Media (Unsplash)
IPv6 je u jednom danu u ožujku nosio polovicu globalnog IPv6 prometa, prema Googleu. Div pretraživanja i oglasa prati postotak svojih korisnika koji pristupaju njegovim uslugama putem IPv6. Po tim podacima, 28. ožujka je 50,1 posto prometa koristilo IPv6, u odnosu na 46,33 posto godinu ranije.

Google je zabilježio više dana tijekom prošle godine kada je IPv6 nosio preko 49,5 posto prometa. U toj tvrtci imaju pristojan uvid u stanje stvari jer su njegova glavna domena i YouTube dvije najprometnije web stranice na svijetu.

Međutim, drugi izvori trenutno ne izvještavaju o tome kako IPv6 ima 50 posto vidljivog prometa. Cloudflareova usluga Radar ocjenjuje IPv6 kao izvor 40,1 posto HTTP zahtjeva. Laboratoriji APNIC-a su otkrili kako 43,13 posto mreža koje mogu vidjeti podržava IPv6. Googleov rezultat stoga nije čvrst dokaz kako je IPv6 konačno postao dominantan.

Taj je protokol osmišljen nakon što se shvatilo kako 4,3 milijarde dostupnih adresa IPv4 neće biti dovoljno. Stoga su IPv6 dizajnirali oko 128-bitnih adresa, što znači kako IPv6 brojevni prostor nudi 340 sekstilijuna adresa (340 nakon kojih slijedi 36 nula).

Očekivalo se kako će operateri brzo usvojiti IPv6 zbog toga što je praktično neograničeno dostupan, posebno nakon što je skup dostupnih adresa IPv4 presušio sredinom 2010-ih. No, tome su se ispriječila dva glavna čimbenika. Novi protokol nije dodao puno korisnih značajki, a s druge strane se pojavilo prevođenja mrežnih adresa (NAT), što omogućuje mnogim uređajima dijeljenje jedne javne adrese IPv4.

Pojedine su nacije prije više godina prešle 50 posto usvajanja IPv6, poput primjerice Indije i Kine, koje nisu dobile dovoljno adresa IPv4. Ukupno 29 država u Aziji i Oceaniji kojima služi Asia Pacific Network Information Centre je 2025. godine prešlo 50 posto IPv6. American Registry for Internet Numbers, koji opslužuje 29 država diljem Sjeverne Amerike i Kariba, dosegao je 50 posto prihvaćanja nekoliko godina ranije.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi