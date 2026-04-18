Je li napokon IPv6 preuzeo dominaciju na internetu?

IPv6 je u jednom danu u ožujku nosio polovicu globalnog IPv6 prometa, prema Googleu. Div pretraživanja i oglasa prati postotak svojih korisnika koji pristupaju njegovim uslugama putem IPv6. Po tim podacima, 28. ožujka je 50,1 posto prometa koristilo IPv6, u odnosu na 46,33 posto godinu ranije.



Google je zabilježio više dana tijekom prošle godine kada je IPv6 nosio preko 49,5 posto prometa. U toj tvrtci imaju pristojan uvid u stanje stvari jer su njegova glavna domena i YouTube dvije najprometnije web stranice na svijetu.



Međutim, drugi izvori trenutno ne izvještavaju o tome kako IPv6 ima 50 posto vidljivog prometa. Cloudflareova usluga Radar ocjenjuje IPv6 kao izvor 40,1 posto HTTP zahtjeva. Laboratoriji APNIC-a su otkrili kako 43,13 posto mreža koje mogu vidjeti podržava IPv6. Googleov rezultat stoga nije čvrst dokaz kako je IPv6 konačno postao dominantan.



Taj je protokol osmišljen nakon što se shvatilo kako 4,3 milijarde dostupnih adresa IPv4 neće biti dovoljno. Stoga su IPv6 dizajnirali oko 128-bitnih adresa, što znači kako IPv6 brojevni prostor nudi 340 sekstilijuna adresa (340 nakon kojih slijedi 36 nula).



Očekivalo se kako će operateri brzo usvojiti IPv6 zbog toga što je praktično neograničeno dostupan, posebno nakon što je skup dostupnih adresa IPv4 presušio sredinom 2010-ih. No, tome su se ispriječila dva glavna čimbenika. Novi protokol nije dodao puno korisnih značajki, a s druge strane se pojavilo prevođenja mrežnih adresa (NAT), što omogućuje mnogim uređajima dijeljenje jedne javne adrese IPv4.



Pojedine su nacije prije više godina prešle 50 posto usvajanja IPv6, poput primjerice Indije i Kine, koje nisu dobile dovoljno adresa IPv4. Ukupno 29 država u Aziji i Oceaniji kojima služi Asia Pacific Network Information Centre je 2025. godine prešlo 50 posto IPv6. American Registry for Internet Numbers, koji opslužuje 29 država diljem Sjeverne Amerike i Kariba, dosegao je 50 posto prihvaćanja nekoliko godina ranije.