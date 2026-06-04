Internetski promet snažno raste diljem svijeta

Globalni internetski promet snažno je porastao posljednjih godina i između 2020. i 2025. više se nego udvostručio, dok se digitalne usluge, streaming i cloud computing i dalje ubrzano šire u svijetu

Mreža četvrtak, 4. lipnja 2026. u 10:48

Prema podacima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), ukupan obujam prometa znatno je porastao i u fiksnim i u mobilnim mrežama.

Fiksne mreže i dalje su uvjerljivo dominantan kanal. Promet je porastao s oko 3.100 eksabajta (EB) u 2020. na 7.300 eksabajta u 2025. godini. Istodobno je snažno rasla i potrošnja mobilnih podataka, s približno 560 na 1.500 eksabajta u istom razdoblju. U oba slučaja najveći udio, između 50 i 60 posto, otpada na azijsko-pacifičku regiju, gdje se promet u fiksnim mrežama više nego udvostručio, dok je na mobilnim uređajima premašio 900 eksabajta.

Sličan uzlazni trend zabilježen je i u drugim dijelovima svijeta, premda na nižim razinama. Amerika i Europa ostaju drugo i treće najveće tržište, dok su Afrika i arapske države ostvarile osobito snažan relativni rast, što upućuje na sve veću povezivost i širu upotrebu pametnih telefona.

U cjelini gledano, podaci potvrđuju ubrzani rast globalne potrošnje podataka. Fiksne mreže i dalje nose najveći dio prometa, iako se korištenje mobilnih uređaja brzo širi. Jedan eksabajt jednak je milijardi gigabajta (GB), što približno odgovara kapacitetu pohrane oko osam milijuna pametnih telefona od 128 GB. Te brojke dodatno naglašavaju goleme i sve veće infrastrukturne zahtjeve digitalnog gospodarstva.

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