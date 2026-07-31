Gmail je najveći "kradljivac vremena" na računalu

Nova studija Sveučilišta Northeastern pokazuje da korisnici računala najviše vremena provode u Gmailu

Mreža petak, 31. srpnja 2026. u 06:15

Platforma za e-poštu zauzima više od 16 posto ukupnog vremena pregledavanja weba, dok YouTube, Facebook i drugi servisi znatno zaostaju.

Ako ste mislili da većinu vremena na računalu odlazi na društvene mreže, streaming ili online kupnju, novo istraživanje pokazuje drugačiju sliku. Najveći dio pažnje korisnika i dalje pripada – elektroničkoj pošti.

Istraživači Instituta za informacije, internet i demokraciju pri Sveučilištu Northeastern analizirali su navike 4.608 korisnika koji su, uz svoj pristanak, instalirali proširenje preglednika za praćenje korištenja interneta. Analiza obuhvaća razdoblje od lipnja 2024. do prosinca 2025., a rezultati su objavljeni u svibnju 2026. godine.

Prema studiji, Gmail zauzima čak 16,38 posto ukupnog vremena pregledavanja weba na stolnim i prijenosnim računalima, što ga čini uvjerljivo najkorištenijom web aplikacijom.

Više vremena na Gmailu nego na 300.000 drugih stranica zajedno

Autori ističu da prosječan korisnik provodi više vremena samo na Gmailu nego na donjih 300.000 web stranica zajedno, od ukupno analiziranih 344.753 domena.

"Nadao sam se da sam samo ja toliko vremena provodio u e-pošti", rekao je prvi autor istraživanja David Lazer, profesor računalnih znanosti i političkih studija na Sveučilištu Northeastern. Rezultati su, međutim, pokazali da je riječ o obrascu koji vrijedi za većinu korisnika.

Posebno se ističu stariji korisnici. Osobe starije od 65 godina više od trećine vremena provode upravo u Gmailu, dok mlađe generacije na elektroničku poštu troše oko 11,6 posto vremena. Istraživači smatraju da je razlog jednostavan – e-pošta je i dalje glavni alat za poslovnu komunikaciju i svakodnevne administrativne zadatke.

YouTube i Facebook slijede iza Gmaila

Na drugom mjestu nalazi se YouTube s 10,38 posto ukupnog vremena pregledavanja, dok je Facebook treći sa 7,97 posto.

Među deset najposjećenijih web odredišta našli su se još Yahoo Mail, Google Docs, Google Search, Amazon, Reddit, Outlook, ChatGPT i X.

Iako je Googleova tražilica među najkorištenijim internetskim servisima na svijetu, istraživači objašnjavaju zašto je iza Gmaila. Korisnici Google pretraživanje otvaraju vrlo često, ali se na njemu zadržavaju kratko – pretraže informacije i odmah prelaze na druge stranice. Kod elektroničke pošte, s druge strane, lako "nestanu sati" čitanja i odgovaranja na poruke.

Nekoliko platformi kontrolira gotovo polovicu internetskog vremena

Studija pokazuje i izrazitu koncentraciju internetske aktivnosti. Samo deset najvećih platformi zauzima gotovo polovicu ukupnog vremena koje korisnici provode u pregledniku.

Prema istraživačima, riječ je o snažnom učinku mrežnih platformi koje, jednom kada dosegnu kritičnu masu korisnika, nastavljaju privlačiti još više prometa i dodatno učvršćuju svoj položaj.

Aktivist za digitalnu privatnost Thorin Klosowski iz Electronic Frontier Foundation smatra da rezultati nisu iznenađujući.

Velike tehnološke kompanije, kaže, tijekom godina izgradile su servise koji korisnicima pokrivaju gotovo sve potrebe – od komunikacije i pretraživanja do kupnje i produktivnosti – zbog čega mnogi više ni ne traže alternativne usluge.

Na mobitelima dominiraju poruke

Istraživači pripremaju i nastavak studije koji će obuhvatiti korištenje mobilnih aplikacija. Prvi rezultati pokazuju da se osnovni obrasci ne mijenjaju značajno – komunikacija i dalje zauzima najveći dio korisničkog vremena.

Razlika je u tome što na pametnim telefonima primat preuzimaju aplikacije za razmjenu poruka poput WhatsAppa i Facebook Messengera, dok TikTok i Instagram ostvaruju znatno veći udio nego na računalima.

Zaključak istraživanja ipak je ohrabrujući. Umjesto da najveći dio vremena provode na algoritamski preporučenim sadržajima društvenih mreža, korisnici računala većinu svoje online pažnje i dalje posvećuju komunikaciji – bilo putem elektroničke pošte ili aplikacija za razmjenu poruka. To sugerira da, unatoč rastu društvenih mreža i generativne umjetne inteligencije, osnovna funkcija interneta za većinu korisnika ostaje povezivanje s drugim ljudima.

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