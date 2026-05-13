Europski zakon Firefoxu donio ogroman porast broja korisnika

Ne samo što je broj korisnika porastao, već je i zadržavanje korisnika pet puta veće nego prije uvođenja europskog zakona. Sada ciljaju na Microsoft.

Mreža srijeda, 13. svibnja 2026. u 08:30
📷 Zulfugar Karimov (Unsplash)
Europski Zakon o digitalnim tržištima (DMA) dobro je, čini se, došao Mozilli, u kojoj tvrde kako je korištenje web preglednika Firefox u porastu jer Europljani mogu birati zadani preglednik na mobilnim uređajima. Procjenjuju kako se šest milijuna korisnika odlučilo za njihov preglednik umjesto Safarija ili Chromea. Pritom je porast na Appleovim uređajima bio 113 posto, a na onim s operativnim sustavom Android 12 posto

Moguće je kako je ogromna razlika posljedica načina na koje su Apple i Google implementirali odabir preglednika. Androidi ih prikazuju pri prvom pokretanju ili nakon vraćanja na tvorničke postavke, dok ih korisnici iPhonea i iPada vide čim prvi put otvore Safari.

Što se Mozille tiče, ne samo što je broj korisnika porastao, već je i zadržavanje korisnika pet puta veće nego prije uvođenja europskog zakona, prema podacima kojima raspolažu. Drugi dobavljači preglednika izvijestili su o sličnim rezultatima, prema nedavnom pregledu Europske komisije o učinkovitosti zakona, iako to tijelo nije navelo konkretne brojke.

Malo je dobavljača objavilo dugoročne rezultate poput Mozillinih, iako su Aloha, Brave, Opera i Vivaldi izvijestili o znatnom porastu broja korisnika u prvim danima i tjednima nakon provedbe zakona. DuckDuckGo je objavio kako je oko 40 posto više korisnika odabralo njegov preglednik na Androidu. 

Smatraju kako bi korisnicima zaslon s mogućnošću promjene preglednika trebao biti ponuđen ​​godišnje, a Google bi trebao biti prisiljen ukloniti svoj upit "Switch back to Google" u Chromeu. Mozilla, pak, traži primjenu sličnih pravila i na stolnim računalima.

