Europski parlament odbacuje Google u korist francuske tražilice Qwant

Promjena se događa u trenutku kada dužnosnici EU-a pripremaju širi pritisak za odvikavanje od američke tehnologije

Qwant je francuska tražilica pokrenuta u veljači 2013. godine. Tvrdi da je usmjerena na privatnost, da ne prati korisnike, ne preprodaje osobne podatke niti pristrano prikazuje rezultate pretraživanja. Njezini rezultati slični su rezultatima tražilice Microsoft Bing. Međutim, Bing se koristi samo u slučajevima kada Qwant nema dovoljno informacija o određenoj internetskoj stranici te za pretraživanje slika. Od 2023. godine Qwantu se moglo pristupiti iz oko 30 zemalja.

Od četvrtka, 4. lipnja, Europski parlament službeno će zamijeniti Google francuskom tražilicom kao zadanim alatom za pretraživanje na internim računalima, prema internoj komunikaciji o kojoj je izvijestio POLITICO.

Promjena se provodi „u skladu s predanošću Parlamenta digitalnom suverenitetu i zaštiti osobnih podataka korisnika”.