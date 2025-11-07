Donald Trump - najpopularniji na Wikipediji

Najposjećenije Wikipedijine stranice u 2025. godini otkrivaju mješavinu politike, zabave i bezvremenskih zanimljivosti

Mreža petak, 7. studenog 2025. u 15:15

Popis također ističe Wikipedijin kontinuirani doseg kao globalnog informacijskog središta, čak i dok se počinju pojavljivati ​​novi konkurenti poput Grokpedije.

Javne osobe dominiraju ljestvicama

Prema podacima We Are Social prikupljenim o posjećenosti stranica Wikipedije na svim jezicima između 1. srpnja 2024. i 30. lipnja ove godine, američki predsjednik Donald Trump zauzeo je prvo mjesto s gotovo 69 milijuna pregleda, a slijedi ga Elon Musk s više od 58 milijuna. Američki predsjednički izbori 2024. godine i Kamala Harris također su se visoko rangirali, što odražava intenzivan globalni fokus na američku politiku. Značajno je da je ChatGPT zauzeo treće mjesto, naglašavajući kontinuiranu fascinaciju javnosti umjetnom inteligencijom i njezinim utjecajem na svakodnevni život.

Zabava i istiniti zločini potiču ogroman promet

Medijska priopćenja ponovno su dovela do velikog porasta posjeta stranicama. Marvelov film Deadpool i Wolverine privukao je preko 28 milijuna pregleda, dok je nova Netflixova dokumentarna serija ponovno pobudila interes za Lylea i Erika Menendeza, koji su prije tri desetljeća osuđeni za ubojstvo svojih roditelja.

Bezvremenske teme ostaju vječni favoriti

Određene stranice ostaju prisutne iz godine u godinu. Stranice „Drugi svjetski rat“ i „Smrti u 2024.“ i „Smrti u 2025.“ privukle su milijune pregleda. Unosi poput „Sjedinjene Američke Države“ i „Popis američkih predsjednika“ također ostaju glavna tema globalnog interesa.



