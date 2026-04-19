Ciscove pristupne točke za Wi-Fi dnevno se pune neizbrisivim smećem

Više od 230 različitih modela Ciscovih Wi-Fi pristupnih točaka možda dnevno zapisuje pet megabajta nebitnih podataka, puneći svoju ugrađenu flash memoriju do točke u kojoj im nedostaje prostora za buduće softverske nadogradnje.



Neobičan problem u Ciscu su navodno otkrili tek nedavno. Do njega dolazi zbog biblioteke u Cisco IOS XE - točnije, verzija 17.12.4, 17.12.5, 17.12.6 i 17.12.6a - a radi koje pristupne točke generiraju datoteku zapisnika pod nazivom cnssdaemon.log. Ta datoteka raste za pet MB svaki dan i ne može biti izbrisana iz sučelja naredbenog retka.



Prelazak na izdanje IOS XE-a koja ne zapisuje datoteku dnevnika očito je rješenje, ali stvari nisu baš tako jednostavne. Ako je vaš Wi-Fi uređaj napunio svoju flash memoriju smećem, možda nema dovoljno internog prostora za pohranu ažuriranog OS-a. Posljedica bi mogla biti - bootloop.



Cisco je objavio postupak za testiranje prisutnosti problematičnih izdanja IOS XE-a i upute o tome kako riješiti problem.

