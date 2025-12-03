ChatGPT-ov uspon na 5. mjesto po prometu - svih stranica globalno!

ChatGPT, vodeća AI platforma, probila se među pet vodećih globalnih stranica, pretekavši Amazon, što je neviđen uspon koji naglašava razmjere promjene

Njegov uspon tijekom 2024. i 2025. godine smješta ga uz bok digitalnih divova poput Googlea, YouTubea i Facebooka, učvršćujući njegovu poziciju dominantne platforme za generativnu AI, bez drugih konkurenta među 10 najboljih globalnih stranica.

Za razliku od društvenih ili trgovačkih stranica, rast ChatGPT-a ne potiče zabava ili kupovina, već namjera korisnika, gdje se ljudi okreću umjetnoj inteligenciji za odgovore, kreativnost, produktivnost i učenje. Takva transformacija signalizira širu promjenu ponašanja. Umjetna inteligencija više nije nišni alat, već mainstream odredište za otkrivanje informacija i svakodnevno rješavanje problema. Uspon ChatGPT-a naglašava koliko je brzo generacija umjetne inteligencije preoblikovala digitalnu hijerarhiju, konkurirajući dugo etabliranim platformama i po relevantnosti i po opsegu.