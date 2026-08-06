Četvrtina građana EU-a kupuje ulaznice za događaje putem interneta

Uz festivale i koncerte koji ispunjavaju ljetni kalendar, mnogi građani ulaznice za događaje kupuju putem interneta

U 2025. godini 26,8 % stanovnika EU-a kupilo je putem interneta ulaznice za događaje u prethodna tri mjeseca, prema godišnjem istraživanju o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u kućanstvima i među pojedincima. U odnosu na 2024. godinu, taj je udio porastao za 3,8 postotnih bodova.

Među državama članicama EU-a najveći udio zabilježen je u Irskoj, gdje je više od polovice građana (51,5 %) kupilo ulaznice putem interneta u prethodna tri mjeseca. Slijede Nizozemska (48,1 %) i Danska (47,9 %). Najniži udjeli zabilježeni su u Bugarskoj (11,4 %), Rumunjskoj (12,6 %) i Italiji (14,2 %).