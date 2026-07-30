AI alati generirali 144,5 milijardi web posjeta

Tržište alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji u protekle je dvije godine doživjelo eksplozivan rast

Prema analizi tvrtke OneLittleWeb, koja je obuhvatila 9.531 AI alat, između svibnja 2025. i travnja 2026. godine zabilježeno je ukupno 144,5 milijardi posjeta njihovim web-stranicama, što predstavlja rast od 40,1 posto u odnosu na prethodnih 12 mjeseci.

Iako AI alati sada čine tek 4,2 posto ukupnog prometa među više od 10 tisuća najposjećenijih svjetskih web-stranica, njihov rast višestruko je brži od ostatka interneta, što potvrđuje da umjetna inteligencija postaje jedna od najvažnijih kategorija digitalnih usluga.

Tržište kontrolira mali broj alata

Analiza pokazuje izrazitu koncentraciju tržišta. Samo 100 najpopularnijih AI alata ostvarilo je 129,6 milijardi posjeta, odnosno gotovo 90 posto ukupnog prometa svih analiziranih AI platformi. Istodobno su rasli gotovo 50 posto na godišnjoj razini, brže od ukupnog tržišta.

To znači da se više od 9.400 preostalih AI alata natječe za svega desetak posto ukupne korisničke pozornosti, što jasno pokazuje koliko je tržište koncentrirano oko nekoliko vodećih platformi.

ChatGPT daleko ispred konkurencije

Najveći pojedinačni pobjednik ostaje ChatGPT, koji je tijekom promatranog razdoblja ostvario čak 64,7 milijardi posjeta. Time drži 44,8 posto ukupnog tržišta AI alata te gotovo polovicu prometa među 100 najpopularnijih platformi.

Drugoplasirana Canva ostvarila je 10,5 milijardi posjeta, više od šest puta manje od ChatGPT-a, što dodatno potvrđuje njegov dominantan položaj.

Istodobno ChatGPT nastavlja najviše doprinositi ukupnom rastu tržišta. U godinu dana povećao je promet za 26,6 milijardi posjeta, odnosno gotovo 70 posto.

Gemini, Claude i Grok snažno rastu

Iako ChatGPT ostaje uvjerljivi lider, konkurencija raste vrlo brzo.

Googleov Gemini povećao je broj posjeta za čak 450 posto te ostvario dodatnih 5,6 milijardi posjeta. Claude je porastao više od 250 posto, dok je Grok zabilježio najveću stopu rasta među vodećim platformama – čak 731 posto – dosegnuvši 2,5 milijardi posjeta.

Takvi rezultati pokazuju da se tržište i dalje ubrzano razvija, premda najveći dio korisnika ostaje vjeran vodećim platformama.

Specijalizirani alati gube korisnike

Dok univerzalni AI asistenti nastavljaju rasti, pojedini specijalizirani servisi bilježe pad korištenja.

Najveći apsolutni pad zabilježio je Google Translate, koji je izgubio oko 1,5 milijardi posjeta, odnosno 23,5 posto prometa. Obrazovna platforma Chegg pala je više od 61 posto, Quizlet gotovo 30 posto, a QuillBot više od 25 posto.

Trend sugerira da korisnici sve češće odustaju od zasebnih alata za prevođenje, pisanje ili učenje te iste zadatke obavljaju kroz napredne AI chatbotove.

Dominacija chatbotova

Najveći dobitnici su upravo chatbotovi. Njihov promet gotovo se udvostručio – s 45,1 na 86 milijardi posjeta – što predstavlja godišnji rast od 90,8 posto.

Time su chatbotovi preuzeli gotovo 60 posto cjelokupnog AI tržišta prema broju posjeta. S druge strane, kategorija prevoditelja izgubila je više od petine prometa, potvrđujući promjenu korisničkih navika prema sveobuhvatnim AI pomoćnicima.

Singapur prednjači po korištenju

Gledano prema broju stanovnika, Singapur je najintenzivniji korisnik AI alata na svijetu s 16,1 milijun AI posjeta na svakih 100.000 stanovnika. Slijede Nizozemska s 9,8 milijuna te Sjedinjene Američke Države s 8,4 milijuna posjeta na 100.000 stanovnika.

SAD ipak ostaje najveće pojedinačno tržište prema ukupnom prometu, s više od 29 milijardi posjeta AI platformama tijekom promatranog razdoblja.

AI postaje dio svakodnevnog interneta

Iako AI alati još uvijek čine relativno mali dio ukupnog internetskog prometa, podaci pokazuju da se njihova uporaba nastavlja ubrzano širiti. Istodobno tržište postaje sve koncentriranije oko nekoliko vodećih platformi, prije svega ChatGPT-a, dok univerzalni AI asistenti postupno zamjenjuju velik broj specijaliziranih aplikacija za prevođenje, pisanje, učenje i pretraživanje. Za korisnike to znači jednostavniji pristup različitim funkcijama kroz jedinstvene AI platforme, a za manje proizvođače sve zahtjevniju borbu za vidljivost i tržišni udio.