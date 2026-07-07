54 % mladih susrelo se s neprijateljskim porukama na internetu

U 2025. godini izloženost neprijateljskom ili ponižavajućem sadržaju usmjerenom prema određenim skupinama ljudi ili pojedincima na internetu bila je češća među mlađim stanovnicima EU-a

Podaci pokazuju da je 54,0 % korisnika interneta u dobi od 25 do 34 godine te 53,7 % onih u dobi od 16 do 24 godine naišlo na takve poruke. U dobnoj skupini od 35 do 44 godine taj udio iznosi 46,4 %, dok se među starijim skupinama postupno smanjuje: na 38,9 % među osobama u dobi od 45 do 54 godine, 32,8 % među onima od 55 do 64 godine te 28,1 % među osobama u dobi od 65 do 74 godine.

Gotovo tri petine mladih korisnica interneta vidjele su neprijateljski ili ponižavajući online sadržaj.

Iako je dobna skupina od 25 do 34 godine zabilježila nešto veći udio izloženosti, osobe u dobi od 16 do 24 godine smatraju se posebno ranjivima na negativne sadržaje na internetu. Među korisnicima interneta u toj dobnoj skupini, 57,2 % mladih žena prijavilo je izloženost neprijateljskim online porukama, u usporedbi s 50,4 % mladih muškaraca. Takav obrazac zabilježen je kod svih vrsta poruka.

Kod mladih muškaraca i žena najveći udjeli neprijateljskih poruka odnosili su se na političke ili društvene stavove te na rasno ili etničko podrijetlo. Žene su pritom prijavile nešto veću izloženost od muškaraca: 42,5 % naspram 39,3 % kada je riječ o političkim ili društvenim stavovima te 38,2 % naspram 35,6 % u slučaju rasnog ili etničkog podrijetla.

Najveće razlike između mladih žena i muškaraca zabilježene su kod neprijateljskih i ponižavajućih poruka povezanih sa seksualnom orijentacijom (37,8 % naspram 32,6 %), spolom (30,9 % naspram 24,9 %) i invaliditetom (23,0 % naspram 19,3 %).