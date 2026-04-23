@ – jedan od najprepoznatljivijih simbola diljem svijeta

Ove godine obilježava se 55 godina otkako je Ray Tomlinson poslao prvu e-poštu. Rekao je da je njezin sadržaj bio „potpuno zaboravljen“ te da se ne može sjetiti točnog datuma kada ju je poslao

Gorden Knezović četvrtak, 23. travnja 2026. u 06:10
📷 ilustracija Manus
Međutim, postoji jedan datum u koji možemo biti sigurni: Tomlinsonov rođendan, 23. travnja. Naime, taj se datum danas obilježava kao Dan e-pošte, praznik koji je pokrenula tvrtka za dostavu e-pošte ZeroBounce. Njime se odaje počast Rayu Tomlinsonu i trajnoj snazi njegova izuma.

Znak @ (et-znak, monkey ili monkey’s tail) tipografski je simbol koji se koristi za označavanje „at“ (na/pri) u e-mail adresama, pri čemu označava razdvajanje između korisničkog imena i poslužitelja. Danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola digitalnog doba. U općoj upotrebi označava stopu (npr. 5 artikala @ 10 €), a na društvenim mrežama služi za označavanje (mention) korisnika. Jedan je od najzanimljivijih znakova, ne samo u internetskom dobu.

Ray Tomlinson 📷 wikipedia
Iako se danas najčešće povezuje s internetom, koristio se stoljećima u trgovačkim i računovodstvenim spisima kao kratica za „at a rate of“ (po stopi od). Podrijetlo znaka nije posve jasno, no neke teorije sugeriraju da je nastao kao ligatura (spajanje) slova „a“ ili kao oznaka za francuski prijedlog à (na/pri). Znak @ također je dio osnovnog ASCII skupa znakova, s decimalnim rednim brojem 64. Na engleskom se najčešće naziva at sign, a u različitim jezicima ima brojna slikovita imena.

Povijesni korijeni simbola @ trgovački su i religijski. Jedan od najstarijih zapisa potječe iz 1345. godine, iz bugarskog prijevoda grčke kronike, gdje je korišten kao početno slovo riječi „amen“. U doba renesanse, 1536. godine, firentinski trgovac Francesco Lapi koristio je @ kao oznaku za amforu — jedinicu volumena u trgovini vinom i žitom. U Španjolskoj i Portugalu riječ arroba odnosila se na jedinicu težine, a to značenje postoji i danas.

U 18. i 19. stoljeću @ postaje standardna kratica u računovodstvu za izraz „at the rate of“ (po cijeni od). Primjerice: 10 jabuka @ 1 $ značilo je „10 jabuka po cijeni od 1 dolar“. U digitalnom dobu ključni trenutak za @ dogodio se 1971. godine, kada je inženjer Ray Tomlinson, tražeći način za slanje poruka između računala unutar mreže ARPANET (preteče interneta), trebao simbol koji će odvojiti ime korisnika od imena računala. Odabrao je @ iz dva razloga: prvo, jer označava „at“ (na), pa adresa „korisnik@računalo“ doslovno znači „korisnik na računalu“; drugo, jer je bio jedan od rijetkih znakova na tadašnjim tipkovnicama koji se nije koristio u imenima ljudi ili tvrtki, čime se izbjegavala zabuna.

U suvremenoj upotrebi, osim u e-mail adresama i na društvenim mrežama za označavanje (tagging) ili spominjanje (mention) korisnika (npr. @manus), koristi se i u programskim jezicima poput Pythona, Jave ili PHP-a, gdje ima specifične tehničke funkcije (dekoratori, anotacije, suzbijanje pogrešaka). Njegov uvijeni oblik toliko je prepoznatljiv da je inspirirao i moderne logotipe platformi, poput onih koje koristi Threads, iako su te upotrebe isključivo stilske.

Ovisno o tome gdje se nalazite, simbol @ nije samo tehnički znak. Postao je dio kulture i stekao brojna simpatična imena diljem svijeta. Raširena upotreba potaknula je maštu, pa ga mnogi narodi nazivaju prema životinjama ili hrani:

  • engleski – „at“
  • španjolski – „arroba“
  • portugalski – „arroba“
  • francuski – „arobaza“
  • njemački – „Klammeraffe“ („majmun pauk“)
  • talijanski – „chiocciola“ („puž“)
  • kineski – „小老鼠“ („mali miš“)
  • ruski – „sobačka“ („mali pas“)
  • poljski – „małpa“ („majmun“)
  • švedski – „snabel-a“ („slonova surla A“)
  • vijetnamski – „savijeno A“ / „zakačeno A“
  • rumunjski – „arond“ ili „coadă de maimuță“ („majmunski rep“)
  • japanski – „アットマーク“ („at oznaka“)
  • korejski – „골뱅이“ („morski puž“)
  • turski – „et işareti“ („at znak“)
  • grčki – „παπάκι“ („mala patka“)
  • nizozemski – „apenstaartje“ („mali majmunski rep“)
  • hebrejski – „שטרודל“ („štrudla“)
  • hindski – „एट“ („at“)
  • arapski – „آتْ“ („at“)
  • finski – „kissanhäntä“ („mačji rep“)
  • mađarski – „kukac“ („crv“)
  • velški – „malwoden“ („puž“)
  • češki – „zavináč“ ili „rollmops“ („ukiseljena haringa“)
  • estonski – „ät“ ili „kringel“ („perec“)

Neki jezici, poput hindskog i arapskog, koriste izravnu verziju riječi „at“, bilo prevedenu ili fonetski prilagođenu. U južnoazijskom engleskom, primjerice u Indiji i Pakistanu, znak se ponekad čita i kao „at a rate of“, osobito među starijim generacijama, što odražava njegovu raniju komercijalnu upotrebu, iako je „at“ danas standardno čitanje.

