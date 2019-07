U nedavnom tekstu na našem portalu imali smo temu o četiri osnovne vrste primjena intarneta stvari (Internet of Things IoT) kroz Masivni internet stvari (Massive IoT), Širokopojasni internet (Broadband IoT), Strateški IoT (Critical IoT) i Industrijski IoT (Industrial automation IoT).

Industrija 4.0 je IoT

Opće poznato je da, nijedna prethodna generacija mobilne tehnologije nije imala potencijal potaknuti gospodarski rast u mjeri u kojoj obećava 5G što tu tehnologiju čini sposobnom unaprijediti industriju (proizvodnju i uslužne djelatnosti) kao što su to nekada činili raniji izumi koji su proizveli dosadašnje industrijske revolucije, stvoriti ono što se naziva četvrta industrijska revolucija ili industrija 4.0.

Industrija 4.0 je u stvari internet stvari, širenje ili primjena interneta (komunikacijske tehnologije) na stvari, umrežavanje predmeta a ne samo ljudi i to je specifična karakteristika industrije 4.0.

Suštinska dodana vrijednost je što telekomunikacijska tehnologija u svojoj primjeni iz linearnog unaprjeđenja povezivosti ostvaruje posve novu dimenziju, ne samo da povezuje korisnike telekomunikacijskih usluga, nego povezivost dobijaju i stvari, čime se stvara internet stvari.

Zbog specifičnosti komunikacijske tehnologije, odnosno svepristutnosti njene primjene u potrošačkom gospodarstvu, IoT se sada pojavljuje kao novi pokretač u svim industrijama, bile one proizvodne ili uslužne, uključujući, energetske, zdravstvene, transportne i građevinske tehnologije.

U svima njima internet stvari stvara mjerljivu novu vrijednost, nova vrijednost lako je mjerljiva u industriji, ali i u javnim djelatnostima, odnosno onome što se naziva javni sektor.

Dakle, internet stvari nije samo revolucija u industriji nego i u svakodnevnom životu, odnosno u življenju u zajednici. Na primjer, pomoću interneta stvari mogu se poboljšati kvaliteta zraka u gradovima, povećati dostupnost i pouzdanost željezničkih vozila do čak 99 %…

Iako je internet stvari još u predfazi primjene, za njegovu najkvalitetniju realizaciju potrebna je 5G telekomunikacijska infrastruktura, jasno je kako donosi uzbudljive mogućnosti. Doseg njegove primjene za sada se ne može niti naslutiti.

Industriji 4.0 ključni su podaci iz povezanih stvari

Uz te uzbudljive nove mogućnosti i vrijednosti koje donosi internet stvari za početak valja razjasniti kako u svojoj srži uspješna implementacija IoT-a ovisi o analizi iskorištavanja podataka koji se prikupljaju iz imovine i korištenjem prikladnih poslovnih modela.

Kako upozoravaju stručnjaci praktična izgradnja interneta stvari nije nimalo laka niti jednostavna, posebno u industriji. Uspješna primjena interneta stvari za posao, bio on proizvodnja ili uslužna djelatnost, podrazumijeva pronalaženje prikladnog i smislenog slučaja upotrebe, upravljanje punom implementacijom i promjenu procesa i organizacija uz istovremeno zadržavanje kibernetičke sigurnost koja je uvjet korisne primjene, inače se stvari mogu okrenuti u svoju suprotnost, koliko internet stvari može donijeti koristi toliko kod zloporabe može biti štetan. Naime, upravljanje i održavanje sustava je kontinuirana aktivnost nakon tehničke provedbe, dok se od samog početka i tijekom cijelog procesa zahtijevaju učinkovito upravljanje promjenama i koncepti kibernetičke sigurnosti.

Potpuna promjena na poslovanje s omogućenim internetom stvari sastoji se od nekoliko faza u rasponu od razvoja strategije, ideje o slučaju uporabe i izrade prototipova za dokazivanje koncepta do dizajniranja rješenja i povezivanja imovine, uključujući prilagodbu postojećih sustava i njihovo integriranje. u veći sustav, navodi se u Siemensovoj analizi IoT Pretvaranje Interneta u stvarnost (IoT Turning the Intenet of things into reality).

Tehnički izazovi industrijskog IoT-a

Samovozeći automobili, hladnjaci koji upravljaju nabavkom namirnica, digitalni pomoćnici koji nas podsjećaju na obveze i daju nam korisne svakodnevne informacije već su stvarnost ili će to uskoro postati, no to su samo počeci primjene interneta stvari. Naime, iako postoji mnogo primjera kako internet stvari postaje stvarnost u potrošačkom prostoru, još uvijek je u začecima u industrijskom okruženju zbog teških tehničkih izazova.

Kakav je gospodarski značaj interneta stvari za sada se može samo procjenjivati. Tako, Svjetski gospodarski forum procjenjuje da bi samo industrijski internet stvari mogao generirati globalnu ekonomiju za 14 trilijuna američkih dolara ekonomske vrijednosti do 2030. godine.

Tvrtka za istraživanje tržišta Gartner procjenjuje da je u svijetu u 2017. godini bilo korišteno 8,4 milijarde povezanih stvari, s 3,1 milijardom uređaja povezanih samo u poduzećima. Do 2020. godine, predviđa Gartner, tvrtke će imati 7,6 milijardi IoT priključaka.

Kod svih tih revolucionarnih najava opet se valja podsjetiti kako internet stvari, slično kao i u slučaju klasičnog interneta, povezani uređaji sami ne stvaraju nikakvu vrijednost. Radi se o pronalaženju praktičnih slučajeva upotrebe.

„Trebali bismo prestati govoriti o IoT-u kao o tehnologiji i umjesto toga uzeti u obzir vrijednost koju stvara i za koje se aplikacije koriste“, ističe se u Siemensovoj analizi.

Prije nego aplikacija može pružiti uvid u potrebne informacije, podatke treba prikupiti od stvari, prenijeti putem mreže i obraditi pomoću strojne inteligencije (machine learning). Stoga internet stvari osigurava vezu između fizičkog svijeta, analitike i aplikacije na uređaju krajnjeg korisnika.

IoT povezuje fizički svijet s digitalnim svijetom, prikupljajući podatke iz imovine kako bi stvorio vrijednost.

Vrijednost kao poboljšanje proizvoda, poboljšana učinkovitost, zadovoljstvo kupaca i u ekonomskom smislu predstavlja novi izvor prihoda putem poslovnih modela temeljenih na podacima.

Podijeli: