Više od dvije trećine ljudi na Zemlji, njih preko 5 milijardi posjeduje mobilne uređaje (mobilni telefon, tablet…). Pristup Internetu ima 3,6 milijardi ljudi a do 2025. godine taj broj će se, prema procjenama, povećati još za 1,4 milijarde, podaci su iz studije koju je napravio ITU Telecommunication Development Bureau (Measuring digital development Facts and figures 2019). Zahvaljujući nagloj digitalizaciji posjećenost web stranica i dalje doživljava eksplozivan rast.

Prema najnovijoj listi najposjećenijih web adresa koje radovno radi SimilarWeb na prvim su mjestima i dalje Google, YouTube i Facebook, a slijede Baidu i Wikipedia. 100 najposjećenijih web stranica u svijetu dostiglo je čak 206 milijardi posjeta u lipnju 2019. godine. Da bi se ušlo u Top 100 listu potrebno je imati oko 350 milijuna posjeta u jednom mjesecu.

Zakrčenost reklamama i JavaScriptom

Internetske tražilice prevladavaju u posjećenosti jer povezuju pretraživanja na Internetu te su ostvarile većinu posjeta 100 najposjećenijih globalnih web adresa. Google je neprikosnoveni lider po posjećenosti u skoro svim zemljama svijeta. 11 domena Alphabeta nalazi se u top 100 ljestvici, uz Google tu su još i YouTube te brojne međunarodne verzije Googlea. Zajedno su ostvarili 90 milijardi posjeta u jednom mjesecu. Google nema dominaciju samo u zemljama koje imaju svoje tražilice poput Baidua u Kini i Yandexa u Rusiji.

Nakon tražilica najveći broj posjeta ostvaruju stranice za streaming i dijeljenje videozapisa tako da su one drugi glavni pokretač globalnog internetskog prometa. Zahvaljujući sve boljim mobitelima i većoj dostupnosti brzog interneta video postaje sve veći dio prometa na Internetu, od gledanja TV emisija na Netflixu do prijenosa videozapisa u kratkom obliku na platformama poput Douyina i Instagrama.

Video prijenosi uživo postaju sve popularniji. Twitch, platforma u vlasništvu Amazona, koji je fokusiran na igranje igara, sada je na 30. mjestu u svijetu u web prometu. Ta platforma je po gledanost nadmašila mnoge glavne američke kabelske mreže.

Očekivano, visok postotak posjećenosti imaju i tzv. sadržaji za odrasle, tako su XNXX, XVideos i PornHub visoko plasirani u top 100, u prvih 20, a zajedno mjesečno imaju 9 milijardi posjeta.

Dobro poznate web tražilice MSN-a i Yahoo još uvijek imaju visoku posjećenost, no primjetno je njihovo preusmjeravanje na nova tržišta, tako je Microsoft kupio Github i Linkedin što mu je pomoglo u povećanju prisutnosti na Internetu. Amazonovo preuzimanje Twitcha pokazalo se kao dobra kupovina, a preuzimanje Instagrama Facebooku nadoknađuje smanjenje popularnosti njegove društvene mreže.

Mogu li se stranice učitavati trenutno?

Najmoćnija tehnološka tvrtka Google krenula je u drugačijem smjeru kroz zagovaranje projekta otvorenog koda AMP Projekt je prije svega usmjeren na poboljšanje performansi mobilnih uređaja ali i ostalih. Inicijativa je proizišla iz razgovora Googlea s izdavačima o potrebi poboljšanja ukupnog ekosustava mobilnih sadržaja ne samo za korisnike nego i za izdavače, platforme za potrošače, oglašivače, kreativnu industriju… Otvoreni kod cilja na uključivanje što više sudionika na unaprjeđenju web sadržaja koji bi se učitavao trenutno, a mobilni sadržaji za početak su u prvom planu jer je još 2015. godine mobilna pretraga na Internetu pretekla pretraživanje na računalima. Otvoreni kod AMP projekta temelji se na HTML-u u može se pronaći na GitHubu.

Na temelju CDN-a (Network Delivery Network) te su stranice super brze, bez obzira na uređaj koji se koristi, sadržaj ili težinu. AMP projektom Google je planirao konkurirati Facebookovim instant vijestima i Apple Newsu. Kritičari projekta upozorili da predmemorirane AMP stranice koje hostira Google u biti izostavljaju izvorne web adrese i da takva učitavanja utječu na rezultate pretraživanja što je loše za autore, odnosno vlasnike sadržaja. Zbog tog problema ostaje za vidjeti koliko će Google dalje biti uključen u taj projekt.

Možda je bolji pokazatelj moguće promjene smjera na Internetu od AMP projekta nagli rast popularnosti tražilice DuckDuckGo koja se u stvari nameće kao konkurent Googleu. Svoju popularnost može zahvaliti usmjernosti na privatnost, odnosno anonimnost korisnika čime nezaustavljivo privlači sve više korisnike tako da je premašila 500 milijuna posjeta mjesečno.

Američke tvrtke nepoželjne u Kini, a kineske u SAD

Internet je nastao u SAD i još su uvijek u toj zemlji locirane daleko najveće internetske tvrtke. Naime, ako se pribroje međunarodni sufiksi tvrtki poput Amazona i Googlea, 60 od 100 web mjesta na ljestvici najposjećenijih web mjesta su američke.

Kina je svoji snažnim razvojem te brojem stanovništva uspjela doći do 15 web mjesta u Top 100. Iako je većina tih kineskih tvrtki fokusirana na domaćem tržištu sve su izraženiji pokušaji prodora na globalnoj razini. Tencent je djelomično podržao brzorastuću platformu za chat Discord, a također ima dvoznamenkasti udio vlasništva u Snapchatu i Spotifyju.

S izuzetkom Baidua, sve su najveće web stranice na svijetu narasle zahvaljujući globalnoj prisutnosti.

Zanimljiv je slučaj kineske platforme za dijeljenje kratkih videozapisa TikTok koja stiče iznenađujuću popularnost kod tinejdžera u SAD. TikTok ima u SAD 26 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, a oko 60 posto su tinejdžeri u dobi od 16 do 24 godine.

TikTok je prva kineska platforma koje ozbiljno izlazi izvan granica Kine, i to najviše u SAD čime je zabrinula tamošnji politički establišment. Naime, američka je Vlada pokrenula saslušanje predstavnika te tvrtke pred senatskim pododborom za pravosuđe, kriminal i terorizam.

“Ako ne znate što je TikTok, trebali biste se upoznati”, rekao je senator Josh Hawley na početku saslušanja kojim je predsjedavao, nazivajući TikTok “platformom društvenih medija u kineskom vlasništvu, toliko popularnom među tinejdžerima zbog čega je šokiran i Mark Zuckerberg.” Dodao je kako je Zuckerberga strah gubitka tržišnog udjela u socijalnim mrežama, a da je američke dužnosnike strah što tvrtka iz komunističke Kine zna gdje borave američki tinejdžeri, zna kako izgledaju, kako zvuče njihovi glasovi, zna što gledaju, što dijele jedni s drugima…

Glavna direktorica TikToka za SAD Vanessa Pappas rekla je da TikTok, čiji je vlasnik kineska tvrtka ByteDance, u Kini ne pohranjuje nikakve podatke o korisnicima iz SAD i ne uklanja sadržaj sa svoje platforme na zahtjev kineske vlade. Također je navela da su obvezni sudjelovati u stalnim, neovisnim revizijama o sigurnosti njihovih podataka te da TikTok “ima posvećen tehnički tim koji se fokusira na pridržavanje strogih politika kibernetičke sigurnosti, privatnosti podataka i sigurnosnih praksi”.

“Nijedna vlada, strana ili domaća, ne usmjerava moderiranje sadržaja TikToka, on je posao profesionalaca u tvrtci čije je sjedište u SAD-u”, napisala je medijima Pappas te ustvrdila da ne uklanjaju sadržaj na zahtjev kineske vlade, ili bilo koje druge vlade u svijetu.

Senator Hawley je ustvrdio kako želi dobiti potvrdu pod zakletvom predstavnika TikToka pred senatskim pododborom da ne pohranjuju podatke u Kini te izrazio uvjerenje da iako se to pokaže istinom on smatra potpuno realnim da na njihova vrata pokuca netko iz matične tvrtke u Kini a po nalogu Komunističke partije te zemlje i zatraži prebacivanje podataka u Kinu kada god to zažele.

TikTok je pod sve većim nadzorom i drugih institucija SAD, krajem prošle godine

Odbor za strana ulaganja u Sjedinjenim Državama (CFIUS) započeo je pregledavanje ponuda stranih tvrtki za pruzimanje američkih tvrtki kako bi ispitali eventualno ugrožavanje nacionalne sigurnosti. Tako je pokrenuta i istraga u kupnji tvrtke Musical.ly od kineskog ByteDancea 2017. godine za milijardu američkih dolara nakon čega je ta platforma promijenila ime u TikTok. Provjera te transakcije uslijedila je nakon pritužbi da kineska tvrtka cenzurira sadržaj. Naime, navedeno je kako TikTok “imao samo nekoliko videozapisa prosvjeda u Hong Kongu koji već mjesecima dominiraju međunarodnim informativnim prostorom. Takvu kritiku TikToku javno je iznio i Mark Zuckerberg, čijem je Facebooku TikTok izravan konkurent.

Još se nekoliko kineskih vlasnika manjih platformi suočilo u SAD za zakonskom regulativom, odnosno s optužbama za probleme sigurnosti podataka. Tako je kineska kompanija za igre na sreću Peking Kunlun Tech Co Ltd najavila u svibnju da će pokušati prodati svoju popularnu aplikaciju za gay populaciju Grindr nakon što je CFIUS započeo istragu vezano za nacionalnu sigurnost podataka koje prikuplja ta aplikacija.

Prošle godine CFIUS je prisilio kinesku kompaniju Ant Financial da odustane od ponude za preuzimanje tvrtke MoneyGram International Inc navodeći kao razlog brigu o sigurnosti podataka koji bi se mogli koristiti za identifikaciju američkih građana.

Također su primorali Oceanwide Holdings i Genworth Financial Inc da rade preko američkog administratora podataka trećih strana kako bi osigurali da kineska tvrtka ne može pristupiti osobnim podacima američkih klijenata osiguravatelja.

