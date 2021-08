U drugom tromjesečju Samsung Electronics Co. pretekao je Intel postavši po prihodu vodeći svjetski proizvođač poluvodiča, navodi Wall Street Journal. S obzirom na različite izglede za njihovu osnovnu djelatnost, pozicioniranje će u bliskoj budućnosti biti posebno zanimljivo zbog Intelovih poslovnih planova, kažu analitičari koji prate industriju poluvodiča.

Južnokorejska tehnološka tvrtka, specijalizirana za memorijske čipove, tijekom tromjesečja od travnja do lipnja zaradila je 19,7 milijardi američkih dolara. Ukupni prihod za Intel iznosio je 19,6 milijardi dolara – ili 18,5 milijardi dolara nakon oduzimanja prihoda poslovne jedinice koju je odlučio prodati.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Intel, sa sjedištem u Santa Clari u Kaliforniji, držao je prvo mjesto prodaje većinu godina posljednja tri desetljeća, ustupivši ga Samsungu samo 2017. i 2018. godine kada je porasla prodaja memorijskih čipova.

Intel gradi tvornice poluvodiča

Intel se s novim izvršnim direktorom Patom Gelsingerom, koji se tvrtki pridružio u siječnju ove godine, želi pridružiti jedinim tvrtkama u svijetu koje mogu proizvesti tehnološki najnaprednije poluvodiče Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. i Samsung. Naime, Intel se opredijelio za jednu od najskupljih poslovnih planova u svijetu proizvodnje najkvalitetnijih poluvodiča.

Intel se do sada prije svega bavio dizajniranjem poluvodiča i u tome je među najnaprednijim tvrtkama u svijetu, poput Nvidia Corp. i Qualcomm Inc., no sada planira i najsuvremeniju ljevaonicu poluvodiča gdje se suvremena tehnologija takmiči u minijaturiziranju do posljednjeg nanometra.

U ožujku je Gelsinger predstavio svoj plan preokreta poslovanja Intela, odnosno više od 20 milijardi dolara ulaganja u dvije tvornice poluvodiča u Arizoni, u ožujku je najavio ulaganje od 3,5 milijarde dolara u treću tvornicu u Novom Meksiku te najavio ulaganja u proizvodnju u svijetu, najčešće se spominje Europa, odnosno Njemačka.

Geostrateški značaj

Poluvodiči, posebno oni najnapredniji, s njihovim nedostatkom na tržištu iz više razloga, prije svega pandemije covid-19, postali su ključni strateški proizvod za sve industrije te geostrateško pitanje. Tvrtke diljem svijeta a i vlade nude desetke milijardi američkih dolara poticaja za poticanje izgradnje tvornica za proizvodnju poluvodiča. No, takva tehnološki zahtjevna proizvodnja traži napredne strojeve koji mogu koštati 150 milijuna dolara po komadu, dok jedno postrojenje za proizvodnju poluvodiča može koštati 20 milijardi dolara.

Prema direktoru istraživanja Counterpoint Research Dale Gaiu proizvodnje poluvodiča toliko je zahtjevna da joj se uz već postojeće TSMC i Samsung može pridružiti još samo Intel i nitko više.

Samo te tri tvrtke će odlučivati gdje će i od koga biti napravljeni napredni poluvodiči bitni za 5G stanične mreže, samovozeće automobile i umjetnu inteligenciju. TSMC je najveći proizvođač, kontrolira 55% tržišta, dok Samsung drži 17% tržišta. Ostala proizvodnja isključivo je za poluvodiče nekoliko generacija tehnološki ranije generacije tih uređaja. Intel će s pokretanjem proizvodnje dobiti prednost nad TSMC koji proizvodi poluvodiče prema tehnologiji dizajnera poluvodiča. Intel i Samsung će biti jedine tvrtke u svijetu koje imaju i dizajn i proizvodnju najsuvremenijih poluvodiča.

Prihodi će brzo rasti

International Data Corp. (IDC) očekuje se da će globalni prihod od poluvodiča ove godine porasti 12,5% na 522 milijarde američkih dolara.

Samsung je najvećim dijelom usmjeren na memorijske čipove koji uglavnom koštaju samo nekoliko dolara po komadu, dok je Intel prije svega usmjeren na čipove za središnje procesorske jedinice (CPU) koje koštaju 100 ili više stotina dolara te čine najveći prihod Intela.

Za cijelu godinu očekuje se da će globalna prodaja memorijskih čipova porasti za 33%, dok se očekuje da će prihod od CPU-a, koji idu na osobna računala i podatkovne poslužitelje, porasti za 4%, navodi Gartner Inc u svojoj zadnjoj analizi tržišta. Kao jedan od poticaja rastu prodaje novih CPU-ova navodi se najavljeni dolazak Microsoftovog Windowsa 11 kasnije ove godine koji će biti hardverski zahtijevni. (fotografije Intel Corporation)

Podijeli: