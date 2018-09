Instagram brzo raste te je, odmah nakon Facebooka, najpopularnija društvena mreža na svijetu, a ta platforma za dijeljenje fotografija dominira kada je riječ o korisničkoj interakciji.

Poznato je kako je ova platforma, koja je od 2012. godine u vlasništvu Facebooka, nedavno bila meta niza zlonamjernih kampanja koje su pogodile tisuće korisnika i onemogućile im pristup računima.

U svjetlu incidenata, Instagram je najavio tri sigurnosna mehanizma kojima želi obeshrabriti trolove, zaustaviti dezinformiranje te učiniti platformu sigurnijom za milijardu korisnika, objavio je Nacionalni CERT.

U objavi na Istangramovom službenom blogu koju potpisuje suosnivač Instagrama, Mike Krieger, naslovljenoj New Tools to Keep Instagram Safe, objavljenoj 28. kolovoza, najavljene su tri funkcionalnosti – podrška za vanjske aplikacije koje omogućavaju dvofaktorsku autentikaciju, stavka About This Account i zahtjevi za verifikaciju.

Kako bi podigao sigurnost i pružio mogućnost sigurne prijave, Instagram je omogućio dvofaktorsku autentikaciju putem vanjskih aplikacija kao što su Duo Mobile i Google Authenticator.

Do sada, Instagram se služio dvofaktorskom autentikacijom koja je koristila SMS poruke što je, zbog mogućnosti zlonamjernog preuzimanja broja mobilnog uređaja, predstavljalo značajan rizik.

Korisnicima se preporučuje omogućavanje dvofaktorske autentikacije kako bi se zaštitili od zlonamjernih korisnika dodavanjem dodatne sigurnosne provjere.

Također, funkcionalnost About This Account dodana je kako bi omogućila Instagram korisnicima provjeru detalja korisnika s velikim brojem pratitelja.

Korisnici će moći provjeriti kada su popularni korisnici prvi put pristupili platformi, gdje se nalaze, što reklamiraju, koja su sve korisnička imena koristili proteklu godinu te njihove društvene veze kako bi ustanovili je li račun autentičan.

Usto, Instagram je odlučio pratiti Facebook i Twitter praksu verifikacije korisnika kako bi osigurali transparentnost za popularne račune i korisnicima osigurali interakciju s javnom osobom, globalnim brandom ili entitetom. Kako bi se prijavili za verifikaciju, potrebno je pružiti puno ime i prezime te priložiti kopiju službenog dokumenta na temelju kojeg je moguće izvršiti provjeru identiteta.

