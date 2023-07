Pristup širokopojasnom internetu velike brzine postaje neophodan u digitalnom dobu kako bismo ostali povezani i dobivali informacije pravovremeno. Brzi Internet nužan je i za gospodarski rast a nužan je i za neophodne usluge poput obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Američka analitička tvrtka BroadBandGenie najopširnije u svijetu analizira dostupnost Interneta u 132 zemlje svijeta. Uspoređuje cijene pristupa širokopojasnom Internetu s financijski primanjima utvrđujući koliko ljudi u svijetu nema mogućnost pristupa novoj telekomunikacijskoj tehnologiji.

Regionalne prosječne cijene

Prosječna globalna cijena pristupa širokopojasnom Internetu je 3,81 % financijskih primanja, odnosno prosječne plaće stanovništva. Prema tom omjeru regionalno Europa ima najpovoljniji Internet na svijetu. Europljani troše samo 1,72% svoje plaće na mjesečni račun za širokopojasni Internet. Naravno da sve zemlje u Europi nemaju takav prosjek, Neke su zemlje u lošijem položaju dok su druge u mnogo boljem, U Hrvatskoj se prosječno za pristup brzom Internetu izdvaja 2,78% plaće, ali to je niže od globalnog prosjeka koji iznosi 3,81%.

Azija, Amerika i Oceanija imaju slične razine pristupačnosti širokopojasnog pristupa od 3,31%, 4,48% odnosno 4,65% plaće. Afrika ima najnepovoljniji širokopojasni Internet na svijetu. Afrikanci troše 13% svoje plaće na račune za Internet.

Europa ima najpristupačniji brzi Internet jer ima visoko razvijenu širokopojasnu infrastruktura te je za njene telekome geografski lakše nego u drugim dijelovima svijeta izgraditi suvremenu telekomunikacijsku infrastrukturu. Iza Europe je Azija gdje prosječno stanovnici troše 3,31% svoje mjesečne plaće na brzu širokopojasnu vezu, što je blizu globalnog prosjeka od 3,81%.

Dostupnost širokopojasnog pristupa u Americi i Oceaniji je slična. Amerika je na trećem mjestu (4,48% plaće potrebno je za internetsku povezanost), a Oceanija na četvrtom mjestu (4,65% plaće).

Premda Afrikanci od svojih plaća u prosjeku najviše izdvajaju za brzi Internet na tom je kontinentu on najjeftiniji. Afrikanci troše 13% svojih prihoda na pristup širokopojasnom internetu velike brzine. To nije iznenađujuće s obzirom na nisku razinu širokopojasne infrastrukture u mnogim afričkim zemljama što dovodi do toga da se uglavnom koristi mobilni širokopojasni pristup Internetu. Afrika daleko zaostaje za drugim kontinentima jer je njena širokopojasna infrastruktura u ranoj fazi razvoja.

Regionalne razlike

Pristupačnost širokopojasnog pristupa relativno je slična u cijeloj Europi, ali je nešto manje pristupačna u južnoj Europi nego u zapadnoj, istočnoj ili sjevernoj Europi. Europa je imala koristi od pozamašnih ulaganja u mreže većine zemalja. Ostvaren je jeftiniji pristup prije svega zbog reguliranog tržišnog okruženja koje potiče konkurenciju.

Za razliku od Europe, pristupačnost Internetu značajno varira diljem Azije. Najpovoljniji Internet je u jugoistočnoj Aziji (gdje Internet košta 1,83% plaće), a najmanje u središnjoj Aziji (čak 40,46% plaće). Hong Kong i Singapur nude najpovoljniji širokopojasni Internet na svijetu zahvaljujući visokim plaćama i konkurentnom širokopojasnom tržištu. Turkmenistan, sputan geopolitičkim ograničenjima, ima najnepovoljniji širokopojasni Internet na svijetu.

Sjeverna Amerika ima pristupačniji Internet s 3,04% plaće u usporedbi s Latinskom Amerikom i Karibima s 4,97%. Sjedinjene Američke Države i Kanada imaju jedne od najvećih troškova Interneta. Pokreću ga nedostatak konkurencije i veće udaljenosti za povezivanje s nižom gustoćom naseljenosti od ostalih razvijenih zemalja. Međutim, obje zemlje imaju standard stanovništva među prvih petnaest zemalja na svijetu, kompenzirajući tako visoku cijenu Interneta.

Širokopojasni pristup daleko je pristupačniji u Oceaniji za korisnike u Australiji ili Novom Zelandu (1,42% plaće) nego na pacifičkim otocima, posebice u Melaneziji (13,87%). Pacifički otoci imaju malu ponudu širokopojasnih usluga i relativno niske plaće, što uzrokuje pad pristupačnosti širokopojasnog pristupa u usporedbi s njihovim razvijenijim susjedima.

Iako je još uvijek skup prema svjetskim standardima, Internet je pristupačniji u sjevernoj Africi (9,74% plaće) u usporedbi s podsaharskom Afrikom (13,43%). Za pristup Internetu najviše od svoje plaće izdvajaju stanovnici podsaharske Afrike. Deset od petnaest nejnepristupačnijih zemalja za Internet je iz podsaharske Afrike.

Najpristupačnije i najnepristupačnije zemlje

Hong Kong je najpristupačnija zemlja na svijetu za širokopojasni pristup Internetu, njeni stanovnici prosječno troše samo 0,73% svoje plaće na brzi širokopojasni pristup. Sljedeće najpovoljnije zemlje su Singapur, Danska, Finska i Švicarska.

S druge strane najnepovoljnija zemlja na svijetu za širokopojasni pristup je Turkmenistan. Stanovnici mogu potrošiti čak 93,26% prosječne plaće za pristup širokopojasnom internetu velike brzine, što ga mnogima naravno nedostižno. Sljedeće najmanje pristupačne zemlje su Ekvatorijalna Gvineja (87,5%), Papua Nova Gvineja (82,4%), Malavi (42,06%) i Uganda (41,28%).

Globalni poredak zemalja

Globalni indeks pristupačnosti širokopojasnog pristupa BroadBandGenie rangira 132 zemlje uključene u studiju prema postotku tipične plaće koju bi ljudi morali potrošiti da bi dobili brzu (60Mb) širokopojasnu vezu svaki mjesec.

Hong Kong ima najpovoljniji Internet na svijetu, ispred je Singapura na drugom mjestu. Skandinavske zemlje Danska i Finska zauzele su 3. i 4. mjesto za globalnu pristupačnost širokopojasnog interneta. Švicarska zaokružuje top 5 zemalja u svijetu s najpristupačnijim brzim Internetom.

