Sve zemlje članice Europske unije (EU) sada nude komercijalne 5G usluge u različitoj mjeri, odnosno makar na dijelu svojega teritorija, navodi se u najnovijem izvješću tromjesečnom izvješću 5G Opservatory koje se odnosi na drugo tromjesečje ove godine.

U drugom tromjesečje ove godine održane su aukcijom 5G spektra u Belgiji i Slovačkoj, dok je aukcija u Estoniji još uvijek u tijeku te su time sve članice EU provele dodjelu frekvencijskog spektra za novu komunikacijsku tehnologiju. Višepojasna aukcija 5G mreže u Belgiji prikupila je ukupno 1,2 milijarde eura. Licence su bile dostupne za frekvencije od 700 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz i 3,6 GHz. Na aukciji je četvrti sudionik ušao na belgijsko tržište. Slovački regulator prodao je na aukciji ukupno 400 MHz u pojasu od 3,5 GHz s namjerom da potakne ulaganja u 5G tehnologije. Nove licence vrijedit će od 2025. do 2045. godine. Aukcija u Estoniji obavljena je u srpnju u više faza.

Dodatni spektar

Do sada dodijeljeni spektar naravno nije dovoljan za 5G. U članicama EU gdje su aukcije održane ranijih godina sada se oslobađaju dodatni frekvencijski opsezi za 5G, Prema podacima GSA telekom operateri u Europa izvršili su ili planiraju isključivanje svojih 2G i 3G mreža, to je do kraja lipnja uradilo njih 93 ili 63% od ukupnog broja operatera. To je daleko najbrže ukidanje ranijih komunikacijskih tehnologija kada se uspoređuje regije u svijetu. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li europski operateri tražiti dodatne frekvencijske pojaseve poput operatera u SAD koji od svoje nacionalne agencije traže oslobađanje frekvencijskih opsega od 12 GHz i 47 GHz za 5G.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Nova faza 5G-a

Europski operateri ušli su u zreliju fazi izgradnje 5G mreža i usvajanja nove komunikacijske tehnologije. Tehnološki operateri su svoj fokus usmjerili na poboljšanje pokrivenosti uslugama i uvođenje novih 5G tehnologija kao što su samostalna jezgra (stand alone SA), virtualizacija RAN-a i rezanje mreže. Također postoji povećani interes za satelitski 5G iz niske Zemljine orbite (LEO) gdje već djeluje nekoliko komercijalnih operatera. Najveći interes za povezivanje sa satelitskom infrastrukturom pokazali su do sada Ericsson, Qualcomm i Thales koji su ušli u partnerstva razvoja takvih usluga. Sve su učestalija nastojanja tzv. rezanja mreže u čemu prednjače Nokia i Proximus.

Sve je veći interes i za privatne 5G mreže. Nedavno je proizvođač zrakoplova Airbus najavio svoje planove za proširenje upotrebe privatne 5G mreže u Velikoj Britaniji i Španjolskoj.

Međutim, neka industrijska izvješća sugeriraju da industrija privatnih mreža ne raste tako brzo kao što se mislilo. Izvješće GSA sugerira da samo 37% privatnih mreža koristi 5G. U međuvremenu, drugo izvješće tržišnog analitičara Dell’Oro Groupa sugerira da globalno tržište opreme za RAN za privatne mreže usporava.

EU strategija

Institucije EU na različite načine potiču razvoj nove telekomunikacijske tehnologije. Brojni javno financirani 5G projekti pokrenuti su u Europi, ponajviše u Italiji gdje će EU Fond za oporavak i otpornost, uspostavljen za oporavak gospodarstva Unije nakon pandemije, pridonijeti inicijativi velike 5G infrastrukture koja ima za cilj poboljšati veze u ruralnim područjima. Španjolska vlada planira osigurati 5G infrastrukturu u područjima koja imaju slabu mobilnu pokrivenost.

Usto, institucije EU postigle su politički dogovor o programu politike Put u digitalno desetljeće koji bi konačno trebao biti usvojen kao zakon do kraja godine. Time se, po prvi put u Europi, uspostavljaju zajednički ciljevi provedbe politike, kao i zajedničku strategiju za postizanje tih ciljeva u 27 država članica EU-a. Budući da je taj program biti zakonski obvezujući, uključivat će odgovarajuće mehanizme praćenja napretka implementacije. Cilj mu je unaprijediti digitalizaciju u Europi kako EU ne bi zaostajala za glavnim konkurentima SAD i Kinom.

Digitalni program Connecting Europe Facility objavio je u siječnju svoj prvi poziv za prijedloge projekata 5G. Očekuje se da će rezultati biti objavljeni u rujnu. Taj poziv uključivao je prvi dio proračuna usmjeren na ubrzavanje implementacije prvih 5G koridora duž prometnih putova, utirući put povezanoj i automatiziranoj mobilnosti u Europi.

Tehnološki razvoj

Osim toga, u EU je najavljeno nekoliko drugih javno financiranih projekata. Tako je u Francuskoj Nokia je najavila planove za pokretanje 5G inovacijskog laboratorija koji bi služio kao poligon za testiranje slučajeva korištenja 5G industrijske privatne mreže. Laboratorij je dio plana oporavka francuske vlade.

AuU Njemačkoj Nokia preuzima vodstvo u projektu istraživanja 6G. 6G-ANNA dio je šireg projekta sljedeće generacije telekomunikacijske tehnologije za koji je Vlada u Berlinu namijenila 700 milijuna eura.

Zaostajanje za Kinom i Južnom Korejom

U EU je s krajem prve polovice ove godine, prema podacima 5G Opservatory, instalirano skoro 150.000 5G baznih stanica. Najviše takvih stanica koristi frekvencijske opsege namijenjene za 4G te omogućuju 5G usluge u konfiguraciji dinamičkog dijeljenja spektra (DSS). Instalirane 5G bazne stanice omogućuju za otprilike 66% stanovništva EU-a pokriveno je barem jednom 5G mrežom.

EU umnogome zaostaje za Kinom gdje je instalirano skoro milijun 5G baznih stanica što šest puta više od EU-a i čak 18 puta više od SAD-a.

Južna Koreja ima najviše 5G baznih stanica na milijun stanovnika: gotovo 10 puta više od EU i 20 puta više od SAD-a. Usto, Južna Koreja je dodijelila i najviše visokopojasnog spektra s ukupno 2400 MHz dodijeljenih operaterima

Podijeli: