Istraživački tim Instituta za elektroniku i telekomunikacije (Electronics and Telecommunications Research Institute ETRI) uspješno je testirao tehnologiju koja može daljinski kontrolirati u stvarnom vremenuiz Finske umrežene objekte i robote u jednoj tvornici u Južnoj Koreji koristeći 5G tehnologiju preko međukontinentalne optičke mreže.

Za uspješno testiranje trebalo je ostvariti komunikaciju s ultra-niskim kašnjenjem. Kašnjenje komunikacije na udaljenosti od preko 10.000 km bilo je manje od 0,1 do 0,3 sekunde. ETRI je povezao pametne tvornice korejskog instituta za industrijsku tehnologiju, smještenu u Hayang-eupu do sa Sveučilištem Oulu koristeći 5G testnu mrežu Sveučilišta Oulu u Finskoj i domaći test mreža (Koren). To je bio prvi takav eksperiment na svijetu. Testovi su uspjeli demonstrirati daljinsko upravljanje u stvarnom vremenu i uslugu praćenja dvosmjernog kašnjenja od manje od 0,01 sekunde u Koreji i manje od 0,3 sekunde u Finskoj.

Real time veza i pouzdanost

Upravljački centar ETRI uveo je rad daljinskog sustava za izvršenje proizvodnje i njegovu narudžbu, kontrolu objekata u stvarnom vremenu i uslugu praćenja statusa putem udaljene kontrolne ploče za nadzor i prikupljanje podataka.

Kontrolni centar Oulu demonstrirao je daljinsko upravljanje i praćenje statusa mobilnih proizvodnih robota; upravljanje daljinskim proizvodnim procesom pomoću opreme virtualne stvarnosti; i praćenje daljinskog proizvodnog procesa prikupljanjem podataka bežičnih senzora temeljenih na uskopojasnom Internetu stvari.

Kako bi se spriječila šteta zbog komunikacijskih pogrešaka, kašnjenje u komunikaciji i gubitak podataka treba svesti na minimum, iako je brzina prijenosa podataka također važna. Što je komunikacijska udaljenost veća i što je komunikacijska mreža složenija, to je veće kašnjenje i gubitak podataka. U ovom slučaju potrebna je komunikacijska tehnologija niske latencije i visoke pouzdanosti.

U budućnosti, istraživački tim planira provesti naknadno istraživanje kako bi osigurao povezanost i mobilnost te implementirao hiperprostorne usluge. Također planira raditi na projektiranju budućih tvornica opremljenih 6G kroz kontinuiranu suradnju s vodećim 6G programom koji provodi Sveučilište u Ouluu.

