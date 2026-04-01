Kamo s igrama sa Steama? Posložite ih u vlastitu virtualnu sobu
U simulatoru iza kojeg stoji Nested Loop Studios naslovi se pojavljuju u kutijama igara. Nakon što dovršite postavljanje sobe igre možete pokrenuti izravno iz nje.
Boxroom je simulacija gradnje čija je cijela svrha stvaranje prostora za pokazivanje vaše knjižnice igara. Možete odabrati namještaj, boju i rasvjetu, zatim odabrati igre iz vaše biblioteke na servisu Steam za prikaz na vašim virtualnim policama.
Boxroom je zasad dostupan u demo izdanju. Uskoro bi trebao biti otvoren i rani pristup, vjerojatno tijekom drugog ovogodišnjeg tromjesečja.