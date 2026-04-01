Kamo s igrama sa Steama? Posložite ih u vlastitu virtualnu sobu

Boxroom je simulacija gradnje čija je cijela svrha stvaranje prostora za pokazivanje vaše knjižnice igara. Možete odabrati namještaj, boju i rasvjetu, zatim odabrati igre iz vaše biblioteke na servisu Steam za prikaz na vašim virtualnim policama.



U simulatoru iza kojeg stoji Nested Loop Studios naslovi se pojavljuju u kutijama igara. Nakon što dovršite postavljanje sobe igre možete pokrenuti izravno iz nje.



Boxroom je zasad dostupan u demo izdanju. Uskoro bi trebao biti otvoren i rani pristup, vjerojatno tijekom drugog ovogodišnjeg tromjesečja.