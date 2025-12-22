Električni automobil s plejkom? Stiže navodno već iduće godine

Sony Honda Mobility, zajedničko ulaganje dvaju japanskih konglomerata stvoreno za proizvodnju električnih vozila, objavilo je kako će njihovo električno vozilo Afeela dolaziti s PlayStation Remote Playom. Vozači će, dakle, imati što raditi kada su parkirani, a putnici mogu svoje omiljene igre tijekom dugih vožnji.



Prema najavi, Afeela će moći daljinski upravljati vašim konzolama PS5 i PS4 putem integriranog zaslona infotainment sustava. Možete i uzeti svoj kontroler DualSense od kuće i odmah se vratiti u igru ​​nakon što uskočite u svoju Afeelu. Za igranje će biti potrebna širokopojasna veza od barem pet Mbps, iako se preporuča 15 Mbps.



Prvi primjerci modela Afeela 1 trebali bi biti isporučeni tijekom 2026. godine. Tesla je bila ponudila podršku za Steam za Model S i X, ali je kasnije uklonila tu značajku.