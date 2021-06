International Data Corporation (IDC) predviđa se da će svjetski prihodi na tržištu umjetne inteligencije (artificial intelligence AI), uključujući softver, hardver i usluge, ove 2021. godine rasti 16,4 % na godišnjoj razini te dostići 327,5 milijardi američkih dolara.

AI Tracker je istraživanjem obuhvatio ukupno 160 tvrtki dobavljača na tržištu AI usluga.

Kako se navodi u najnovijem izvješću IDC-a Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker (Globalni polugodišnji izvještaj za umjetnu inteligenciju) do 2024. godine očekuje se da će globalno tržište umjetne inteligencije preći granicu od 500 milijardi dolara s petogodišnjom godišnjom stopom rasta od 17,5%, odnosno ukupni prihod od 554,3 milijarde dolara.

Usluge

Među tri tehnološke kategorije umjetne inteligencije softver je činio 88 % ukupnih prihoda na globalnom tržištu umjetne inteligencije u 2020. godini, međutim, on je najsporije rastuća kategorija. 2020. godine softver umjetne inteligencije (AI applications) imao je udio od 50 % u globalnim prihodima. Najveći rast očekuje se za kategoriju AI softverskih platformi koji bi trebao biti 32,7 % na godišnjoj razini do 2024. godine. Najsporiji rast očekuje se za za infrastrukturu AI sustava 13,7%, dok će sam AI softver rasti 36 %

Na tržištu AI softvera, očekuje se da će AI ERM rasti nešto više od AI CRM-a tijekom sljedećih pet godina.

Prihod u kategorija AI usluga rastao je 2020. godine sporije od ukupnog tržišta umjetne inteligencije 13 %, međutim, predviđa mu se ove 2021. godine rast od 17,4 %, odnosno za oko 1 % više od ukupnog rasta prihoda AI tržišta. Očekuje se da će njegov petogodišnji rast biti 18,4 %, te da će mu prihodi dostići 37,9 milijardi dolara do 2024. godine.

Kategorija AI usluga dijeli se na dva tržišna segmenta: IT usluge i poslovne usluge. IT usluge su veće od poslovnih usluga jer čine skoro 80 % ukupnih prihoda od AI usluga. IT usluge za umjetnu inteligenciju rasti če brže od poslovnih usluga za umjetnu inteligenciju, osim u 2024. godini za koju IDC predviđa da će poslovne usluge za umjetnu inteligenciju imati nešto veći rast i od IT usluga za umjetnu inteligenciju i od ukupnog tržišta usluga umjetne inteligencije.

“Iako je pandemija prekinula zamah rasta svjetskog tržišta usluga umjetne inteligencije, potražnja poduzeća za sposobnostima umjetne inteligencije za potporu poslovnoj otpornosti i povećanju ljudske produktivnosti održala je dvoznamenkasti rast u 2020. godini”, navodi voditeljica istraživanja Analytics i usluge inteligentne automatizacije Jennifer Hamel. Dodajući kako potražnja korisnika za tehničkom stručnošću za razvoj, implementaciju i upravljanje AI aplikacijama potiče širenje IT usluga, dok sve veće usvajanje automatizacije s omogućenim AI u poslovnim procesima povećava potrošnju na poslovne usluge.”

Prema IT uslugama za AI, 3 najbolje tvrtke u prvom polugodištu 2020. bile su IBM, Accenture i Infosys. To su jedine tvrtke koje su uprihodile više od 500 milijuna američkih dolara od IT usluga umjetne inteligencije, a njihov zajednički udio na globalnom tržištu iznosio je 28 %. 13 drugih tvrtki uprihodilo je više od 100 milijuna dolara. Na tržištu poslovnih usluga za AI samo su četiri tvrtke (Ernst & Young, PwC, Deloitte i Booz Allen Hamilton) u prvom polugodištu 2020. godine uprihodile više od 100 milijuna američkih dolara. Inače je tržište u obje kategorije fragmentirano, a sve tvrtke nastavljaju snažna ulaganja u tehnološku imovinu za AI i inovacije.

Hardver

Tržište AI hardvera najmanja je kategorija s približno 5 % udjela u ukupnim prihodima od AI u 2020. Procjena se da će se taj udio lagano povećati ove godine na štetu AI softvera.

Tržište AI poslužitelja raslo je brže od tržišta AI pohrane u 2020. godini, ali očekuju se preokreti taj odnos ove godine, naime, očekuje se kako će rast AI pohrane rasti na godišnjoj razini 31,8 % a tržište AI poslužitelja 26,4 %. Do 2024. godine IDC predviđa se da će AI Hardware dostići tržišnu vrijednost od 30,5 milijardi dolara, a AI poslužitelji će imati 82% udjela u prihodu.

“Tržišta AI poslužitelja i pohrane nastavljaju bilježiti brzi rast pružajući sve specijaliziraniju i inovativniju infrastrukturnu osnovu u cijelom AI ekosustavu”, smatra direktor istraživanja Infrastrukturnih sustava, platformi i tehnologije u IDC-u Peter Rutten.

Što se tiče udjela dobavljača u prvom polugodištu 2020. godine, najveće tvrtke na tržištu poslužitelja AI bili su Dell, HPE, Huawei, IBM, Inspur i Lenovo. Svaka od tih tvrtki uprihodila je više od 250 milijuna dolara u prvoj polovici 2020. godine, a zajedno je tih 6 tvrtki činilo 58 % tržišta. Tržišta AI poslužitelja više je fragmentirano od tržišta AI pohrane, gdje su 3 najbolje tvrtke u prvom polugodištu 2020. činile 49% tržišnog udjela.

