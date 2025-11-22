IBM i Cisco žele postaviti temelj za kvantni internet do 2030. godine

IBM i Cisco Systems planiraju povezati kvantna računala na velike udaljenosti s ciljem demonstracije izvedivosti koncepta do kraja 2030. godine. Taj potez mogao bi utrti put kvantnom internetu, iako bi mreže tog tipa mogle zahtijevati tehnologije koje trenutno ne postoje.



Kvantna računala obećavaju rješavanje problema u fizici, kemiji i računalnoj sigurnosti koji bi postojećim računalima trajali tisućama godina. Ali, mogu biti sklona greškama, a izrada pouzdanog računala izazov je koji IBM, Google i drugi slijede. IBM želi imati operativan stroj do 2029. godine. Ranije ove godine, Cisco je otvorio laboratorij kako bi istražio kako povezati kvantne strojeve.



Kvantna računala poput IBM-ovih nalaze se u masivnim kriogenim spremnicima koji se toliko hlade da se atomi jedva kreću. Kako bi iz njih izvukao informacije, IBM mora shvatiti kako transformirati informacije u stacionarnim "kubitima" - temeljnoj jedinici informacija u kvantnom računalu - u ono što je Jay Gambetta, direktor IBM Researcha, nazvao "letećim" kubitima koji putuju kao mikrovalovi.



Ali, ti leteći mikrovalni kubiti morat će se pretvoriti u optičke signale koji mogu putovati između Ciscovih switcheva na optičkim kabelima. Tehnologija za tu transformaciju - nazvana mikrovalno-optički pretvornik - morat će biti razvijena uz pomoć organizacija kao što je Superconducting Quantum Materials and Systems Center pri laboratoriju Fermi National Accelerator u blizini Chicaga (SAD). Cisco i IBM će objaviti softver otvorenog računalnog koda kako bi sve dijelove povezali.