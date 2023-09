Telekomunikacijski operateri u Indiji, nakon Kine drugom u svijetu po veličini telekomunikacijskom tržištu, zahtijevaju da velike internetske tvrtke daju naknadu za korištenje njihovih telekomunikacijskih mreža, Indijski telekomi to su zatražili od nacionalnog regulatora (Telecom Regulatory Authority of India, TRAI) naglašavajući kako su takvi zahtjevi sve češći u svijetu te postaju pravilo. Za sada su takvi zahtjevi najizraženiji u Južnoj Koreji i Europi, no i u drugim dijelovima svijeta su sve snažniji.

Jio, najveći indijski telekomunikacijski operater s više od 450 milijuna pretplatnika, preporučio je indijskom nacionalnom regulatoru da internetske tvrtke trebaju “doprinijeti” troškovima telekomunikacijske mreže na temelju podatkovnog prometa koji troše te broja korisnika. Airtel i Vodafone-Idea, druga dva velika telekoma u Indiji, slažu se sa zahtjevima Jioa. Airtel je dodatno predložio da samo najveći korisnici internetske infrastrukture trebaju snositi troškove korištenja mreže, omogućujući manjim startupima da nesmetano napreduju.

Indija je drugo najveće telekom tržište u svijetu, ali prosječni prihod po korisniku prilično je nizak kao i u ostatku južne Azije. S prosječnim prihodom po korisniku (Average revenue per unit, ARPU) od samo oko 2 američka dolara mjesečno, Indija je na dnu globalne ljestvice prihoda telekoma po korisniku. Tri najveća telekom operatera u Indiji prošle su godine za 5G licence platili 19 milijardi dolara.

Telekomunikacijske kompanije u Indiji imaju višestruke partnerske ugovore s velikim tehnološkim kompanijama. Netflix se, primjerice, prošlog mjeseca udružio s tvrtkom Jio kako bi omogućio svoje uslugu video sadržaja kroz dvije pretplatničke tarife operatera. Jio također ima 10-godišnje partnerstvo s Microsoftom za pokretanje novih podatkovnih centara u cloud computingu u Indiji i preprodaju mnogih poslovnih ponuda. Usto, Google i Meta također su značajni manjinski ulagači u Jio, zajedno su investirali više od 10 milijardi dolara u taj indijski telekom. Sam Google je investirao skoro milijardu dolara u Airtel.