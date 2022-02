Prema neovisnom globalnom standardu za analizu korisničkog mobilnog iskustva, odnosno jednom od globalno najrelevantnijih mjerenja kvalitete internetske povezivosti Opensignal, hrvatski operateri Hrvatski telekom i A1 Hrvatska imaju solidne mreže, posebno je to izraženo u prosječnim brzinama downloada te video iskustvu korisnika. Treći operater u Hrvatskoj u zadnjim je podacima Opensignala, odnosno njegovom trećem izvješću Telemach Hrvatska (ranije Tele2) ostvario solidan napredak, posebno u downloadu i uploadu te video iskustvu.

Napredak hrvatskih telekoma

Hrvatski telekom s prosječnim brzinama downloada od 55,5 Mb/s u mjerenju korisnika Opensignala je na 19. mjestu a A1 Hrvatska s prosječnim brzinama downloada 51,6 Mb/s na 27. mjestu globalne liste kojom je obuhvaćeno nešto više od 280 operatera u svijetu. Globalni prosjek downloada je 29,4 Mb/s. Od hrvatskih operatera samo je Hrvatski telekom na listi najboljih na 25. mjestu s prosječnim brzinama uploada od 14,3 Mb/s. Globalni prosjek uploada je samo 8,8 Mb/s Prema video iskustvu korisnika A1 Hrvatska je s ocjenom 73,6 na 26. mjestu a neznatno manju ocjenu ima Hrvatski telekom (73,5) na 29. mjestu. Napredak Telemacha Hrvatska u uploadu u zadnjem mjerenju Opensignala je 32,2% a u downloadu čak 64,5%, napredak je ostvario i u video iskustvu svojih korisnika za 7,4%.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

5G tek čeka napredak brzina

5G dolazi polako na svoje, prema Opensignalu, jer je po prvi put najbolji globalni operater imao prosječne brzine iznad 100 Mb/s, naime južnokorejski SK telecom dostigao je prosječne brzine downloada u svojoj mreži od 143 Mb/s. To je, naravno, daleko od marketinških obećanja 5G-a u gigabitnim brzinama, no svakako će brzine 5G mreža značajnije rasti s zrelijim usvajanjem nove tehnologije. Uz SK telecom i drugi južnokorejski operateri dostigli su prosječne brzine svojih 5G mreža oko 100 Mb/s. Sadašnji prevladavajući 5G NSA (nonstand alone) koristi za jezgru mreže 4G tehnologiju te u pravilu srednji frekvencijski opseg a ne visoke frekvencije milimatarskog vala (mmWave), tek će nakon usvajanja samostalnog 5G-a 5G SA (stand alone), odnosno 5G-a s 5G jezgrom i korištenjem svih frekvencijskih opsega predviđenih u novoj tehnologiji (niskih, srednjih i visokih frekvencijskih opsega) brzine dostići one koje su najavljivane.

U kojoj se mjeri 5G utječe na izmjerene brzine interneta jasno je iz rezultata južnokorejskih operatera, odnosno naprednog usvajanja 5G mreža u toj zemlji gdje su u studenom 2021. godine, 5G mobilne pretplate porasle su na 20,19 milijuna ili oko 28% ukupnog broja korisnika u zemlji. Napredna tržišta su i Danska, Japan, Nizozemska, Švicarska…

Globalni lideri downloada

južnokorejski SK telecom je dobitnik godišnje nagrade za 2022. godinu u kategoriji Download Speed ​​Experience jer su korisnici aplikacija Opensignala za mjerenje brzine downloada prijavili prosječne brzine preuzimanja od 143 Mb/s. Brzina preuzimanja SK telecoma bila je 4,9 puta veća od globalnog prosjeka od 29,4 Mb/s. Na drugom su mjestu južnokorejski operateri LG U+ i KT s brzinama downloada od oko 100 Mb/s, a nijedan drugi operater nije postigao više od 80 Mb/s.

Upload

Kada je u pitanju upload korisnici Opensignala najveću su prosječnu brzinu izmjerili u mreži danskog operatera Three 20,9 Mb/s, što je 2,4 puta više od globalnog prosjeka od 8,8 Mb/s. Niti jedan drugi operater nije prešao granicu od 20 Mb/s, iako su tri operatera imala rezultate iznad 19 Mb/s: Swisscom, LG U+ i SK telecom. Uspjeh danskog Three je rezultat ogromnog povećanja njegovog iskustva brzine prijenosa od 62,9% između 2. polugodišta 2020. i 2. polugodišta 2021. godine.

Iskustvo streaminga

Kada je u pitanju video iskustvo korisnika interneta ono je najbolje u Europi, tek su u prvih deset ušla dva azijska predstavnika južnokorejski SK telecom i singapurski StarHub. Najbolje video iskustvo korisnici Opensignala imali su kod nizozemskih operatera T-Mobile Nizozemska i KPN, njihova je ocjena izjednačena 79,4 i 79,6 bodova na ljestvici od 100 bodova. Odmah iza njih je treći nizozemski operater Vodafone Nizozemska, nalazi se na trećem mjestu s još tri operatera. Norveški operateri također su imali dobre rezultate u video iskustvu korisnika.

Iskustvo igranja

U korisničkom iskustvu video online igara prednjače, očekivano, zemlje Dalekog Istoka gdje su takve igre izrazito popularne među korisnicima te operateri o tome vode računa. Korisnici Opensignala imali su najbolje iskustvo igrajući mobilne igre za više igrača na mrežama LG U+ i SK telecom. Ta dva operatera su Global Winners for Games Experience s identičnim ocjenama od 88,4 boda na skali od 100 bodova. Njihovi su rezultati bili oko 29 bodova viši od globalnog prosjeka od 59,3 boda. KT je treći sa 86,6 bodova, ispred dva operatera iz Nizozemske (T-Mobile i KPN) koji su izjednačeni na četvrtom mjestu. Tri južnokorejska operatera bila su jedina u kategoriji Izvrsno (85 ili više).

Kvaliteta glasa

U iskustvima kvalitete glasovne komunikacije, prema Opensignalu, u svijetu su najbolji južnokorejski LG U+ i SK telecom te češki Vodafone, oni su izjednačeni u oijeni za Voice App Experience s ocjenama od 83,6 do 84. Kvaliteta glasovnog signala mjeri se u samim voice uslugama operatera nego u aplikacijama kao što su WhatsApp, Skype i Facebook Messenger.

Prebacivanje korisnika na 3G ali i 2G

Uz sve veću rasprostranjenost 5G mreža, istina u njihovoj primjeni koja se uglavnom oslanja na 4G jezgru mreže, i dalje je važna pokrivenost 4G signalom. Južnokorejski LG U+ globalni je prvak u dostupnosti svojeg 4G signala na čak 99,8% područja Južne Koreje. Slijede ga japanski au i indijski 4G operater Jio. U suštini dostupnost 4G signala znnači za korisnike da ih operateri ne prebacuju na zastarjele mreže kao 3G ili čak 2G. Prosječna globalna dostupnost 4G mreže kod svih operatera s 4G mrežom bila je 86,5% — što je LG U+ premašio za impresivnih 13,3 postotna boda.

Podijeli: