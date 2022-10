Prema izvješću Opensignala za listopad ove godine, mjerenja izvršena od 1. lipnja do 29. kolovoza, najveće ukupne brzine u Hrvatskoj imali su HT i Telemach. HT i Telemach zajednički su dobitnici obje nagrade za ukupnu brzinu — Download Speed ​​Experience i Upload Speed ​​Experience. Telemach je izjednačen rezultat s prethodnim pobjednikom HT-om u iskustvu brzine preuzimanja, zahvaljujući povećanju prosječne brzine preuzimanja od 5,3 Mb/s, te s padom HT-ovog rezultata od 4,1 Mb/s. Kao rezultat toga, oba operatera zajednički pobjeđuju s rezultatima u rasponu od 52,1-56,3 Mb/s, dok A1 zaostaje s rezultatom od 43,1 Mb/s. U Upload Speed ​​Experienceu, HT i Telemach ostaju u izjednačenju i ponovno zajedno osvajaju tu nagradu, s rezultatima od 12,5-12,8 Mb/s.

A1 Excellent Consistent Quality

A1 je bila mreža koja je zadovoljila minimalne preporučene pragove performansi za HD video, grupne video konferencijske pozive i igranje u 80,9% testova korisnika — što je bio najviši rezultat u Hrvatskoj. To je drugo izvješće zaredom u kojem je Opensignal operateru A1 Hrvatska dodijelio prvo mjesto za Excellent Consistent Quality. Telemach je drugi s 1,7 postotnih bodova zaostatka za pobjednikom, dok je na začelju HT s ocjenom od 77,3 posto. I A1 i Telemach zajednički su dobitnici Opensignalove nagrade Core Consistent Quality, drugi put zaredom.

Telemach Voice App Experience

U prošlom izvješću A1 i HT bili su zajednički pobjednici Voice App Experiencea, no ovoga puta Telemach je prestigao oba konkurenta i preuzeo im prvo mjesto s ocjenom od 80,4 boda na ljestvici od 100 bodova. To se dogodilo zbog povećanja ocjene Telemacha od 1,2 boda, dok su i A1 i HT zabilježili pad ocjene, od 2 odnosno 2,9 boda. Novi pobjednik zamijenio je kategorije s prethodnim zajedničkim pobjednicima i prešao s jedne prihvatljivo (74-80) na ocjenu dobar (80-87). To znači da su mnogi korisnici Telemacha bili zadovoljni, ali neki su doživjeli manja slabljenja kvalitete. S druge strane, i A1 i HT su pali jednu razinu niže i smjestili se iz kategorije dobar u kategoriju prihvatljivo (74-80).

Izjednačenost u 5G-u

A1 je u prethodnom izvješću bio sam na prvom mjestu u kategoriji 5G Download Speed ​​Experience, ali zbog velikog pada u rezultatu od 58,2 Mb/s, te s HT-ovim impresivnim povećanjem prosječne brzine preuzimanja 5G od 56,1 Mb/s i s malom promjenom kod Telemacha sada su svi hrvatski operateri zajednički pobjednici u 5G Download Speed ​​Experience, s rezultatima od 216,7-248,7 Mb/s. U usporedbi s Download Speed ​​Experienceom, A1 je zabilježio najveći porast u ocjeni 5G Download Speed ​​Experience od pet puta, zatim HT-ov 4,4 puta i Telemachov 4,2 puta.

5G Video Experience

A1 i Telemach bili su statistički izjednačeni za 5G Video Experience, s rezultatima od 76,8-78,1 bodova na ljestvici od 100 bodova. Oba operatera plasirala su se u kategoriju izvrsno (75 i više), što znači brzo vrijeme učitavanja i gotovo nepostojeće zaustavljanje. Taj primjer pokazuje koliko značajno 5G usluge mogu poboljšati korisničko iskustvo u mobilnoj mreži, budući da su A1 i Telemach za dvije kategorije bolji u 5G Video Experience nego za cjelokupno Video Experience — gdje su ocijenjeni s dobar (55-65).

