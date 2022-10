7 od 10 zemalja s najvišom digitalnom kvalitetom života (Digital Quality Life DQL) je u Europi, a samo 18 od 50 najboljih zemalja nalazi se izvan nje, navodi se u novom izvješću Surfsharka o digitalnom indeksu kvalitete života u kojem je ove godine analizirano 117 zemalja svijeta.

Hrvatski pokazatelji

Hrvatska je ove godine u odnosu na pokazatelje iz prošle 2021. godine u ukupnom zbiru napredovala 6 mjesta i sada je na 31. mjestu u svijetu, a na 24. mjestu u Europi.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Gledano prema kategorijama o pristupačnosti Interneta Hrvatska je ostala na 53. mjestu u svijetu gdje je bila i 2021.; kvaliteta Interneta se značajno poboljšao, s 48. mjesta u 2021. napredovala je za čak 17 mjesta i sada je 31. u svijetu; u elektroničkoj infrastrukturi Hrvatska se neznatno pomakla s 36. na 34. mjesto; u e-upravi se također pomakla naprijed za jedno mjesto, s 55. na 54. mjesto što je za jednu europsku zemlju poprilično loša pozicija. Jedini kriterij u kojemu je Hrvatska lošija ove godine u odnosu na 2021. je elektronička sigurnost, u toj je kategoriji pala s 10. na i dalje dobro 14. mjesto u svijetu.

Kada je u pitanju vrijeme rada potrebno za najjeftiniju uslugu mobilnog interneta Hrvatska je pala na globalnoj ljestvici čak za 15 mjesta, 2021. godine je bila 40. a sada je tek 55. u svijetu. Manji rast od 5 mjesta ostvarila je u radu potrebnom za najjeftiniju uslugu širokopojasnog Interneta, 2021. godine bila je 52. a sada je 47. u svijetu.

Europa lider

E-infrastrukturu presudna je u korištenju interneta. Na primjer, u 10 zemalja s najvišim rangom u e-infrastrukturi, 96% stanovništva koristi Internet (internetska penetracija). S druge strane, manje od trećine (29%) ljudi koristi Internet u 10 najniže rangiranih zemalja. Europske zemlje regionalno su najzastupljenije u vrhu indeksa prema svim njegovim kriterijima. Ukupno od 10 najboljih zemalja prema Indeksu DQL sedam je iz Europe a ostatak su Izrael, inače na globalni lider, te Japan (osmi) i Južna Koreja na desetom mjestu.

Tako je drugu godinu zaredom EU kao regija na najvišem mjestu po pitanju e-sigurnosti. Naime, prvih 10 zemalja s najviše e-sigurnosti su iz Europske unije. Njihov prosjek e-sigurnosti gotovo je dvostruko veći od globalnog prosjeka. Također su vodeći u svijetu u provedbi politike kibernetičke sigurnosti za bolju zaštitu osobnih podataka stanovništva.

Inače, zemlje s boljom e-infrastrukturom bolje su opremljene za sprječavanje kibernetičkih prijetnji i incidenata Zemlje s boljom e-infrastrukturom mogu dodatno ojačati svoju kibernetičku sigurnost (korelacija 0,76 u ukupnom Indeksu DQL) od zemalja s lošijom e-infrastrukturom.

Novac (ni)je presudan

Kao i ranijih godina BDP po glavi stanovnika neke zemlje ne mora nužno odrediti kvalitetu e-infrastrukture zemlje, odnosno digitalnu kvalitetu života.

BDP po glavi stanovnika premda ima značajan utjecaj nije ni ključan za kvalitetu digitalnog života niti za e-sigurnost. Prema analizi, korištenje Interneta pokreće razvoj e-uprave više od BDP-a po glavi stanovnika. Postoje zemlje koje imaju bolju digitalnu kvalitetu života s nižim BDP-om. Naime, od 117 zemalja, njih 17 je premašilo očekivanu digitalnu kvalitetu života pružanjem viših razina e-sigurnosti i e-infrastrukture te e-uprave. Među njima su Ukrajina, Armenija, Brazil, Tajland, Srbija, Argentina, Turska, Bugarska, Malezija, Rusija, Kina, Rumunjska, Čile, Urugvaj, Hrvatska, Poljska i Mađarska.

Sva tri navedena kriterija imaju značajniju korelaciju s DQL-om od BDP-a po glavi stanovnika. To dokazuje potencijal za podizanje razine globalnog digitalnog napretka s manjim resursima i boljim strateškim planiranjem.

Brzine Interneta

Singapur i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) već drugu godinu zaredom imaju najbrži Internet. UAE imaju iznimno brz mobilni Internet koji se gotovo udvostručio u brzini u odnosu na prošlu 2021. godinu. Njegova godišnja prosječna brzina (248Mb/s) samo je 5% sporija od brzine fiksnog širokopojasnog interneta u Singapuru. Singapur i dalje ima najbrži fiksni širokopojasni Internet i stabilan rast, ali za nekoliko mjeseci Čile bi ih mogao nadmašiti i dosegnuti 300Mb/s.

Mobilni Internet općenito je manje stabilan od fiksnog Interneta. 7 od 10 zemalja ima stabilan fiksni Internet. Međutim, samo 5 od 10 zemalja može se pohvaliti stabilnim mobilnim Internetom. Između veljače i ožujka Ukrajina je zabilježila pad brzine mobilnog Interneta od 28% i pad brzine fiksnog Interneta od 19% zbog r uske invazije. Iako je Ukrajina uspjela djelomično oporaviti svoje brzine Interneta (za više od 10%), on je i dalje sporiji (10-17%) nego što je bio prije ruske agresije.

Brzina mobilnog interneta u Jemenu (13 Mb/s) samo je 5% brzine Ujedinjenih Arapskih Emirata (248 Mb/s). Još je veća nejednakost u brzinama fiksnog interneta s 8Mb/s u Jemenu koji ima samo 3% u usporedbi s 261Mb/s u Singapuru.

BDP i infrastruktura

BDP nije presudan ne samo za digitalnu kvalitetu života nego ni za razvoj e-infrastrukture. Naime, 26 zemalja (22,2% ispitanih zemalja u DQL indeksu) ima BDP niži od globalnog prosjeka, ali e-infrastrukturu višu od globalnog prosjeka. Takvih je 10 zemalja u Aziji (29% svih analiziranih azijskih zemalja), 9 u Europi (24%), 5 u Južnoj Americi (56%), te po jedna zemlja u Sjevernoj Americi (9%), i u Africi (4%).

Naime, ekonomski potencijal zemlje utječe na rast e-infrastrukture, ali samo do određene razine, naime utjecaj koji BDP po stanovniku ima na e-infrastrukturu značajan je kada je BDP po stanovniku do 10 tisuća američkih dolara, ali nakon toga slabi njegov utjecaj. Kada BDP po stanovniku prijeđe 40 tisuća dolara, poboljšanje e-infrastrukture počinje slabiti. To može biti zbog tehnoloških ograničenja i/ili drugih čimbenika koji imaju veći utjecaj na e-infrastrukturu.

Bogati i siromašni

U prosjeku, fiksni širokopojasni pristup znatno je manje pristupačan od mobilnog pristupa. Najjeftiniji fiksni širokopojasni Internet košta oko 6,5 sati rada mjesečno. Najjeftiniji mobilni Internet košta oko 13 minuta rada mjesečno. Najsiromašnije zemlje svijeta najviše plaćaju lošu kvalitetu Interneta.

Gotovo polovica zemalja ispitanih u DQL-u ima pristupačnost Interneta i kvalitetu Interneta nižu od globalnog prosjeka. Prosječni BDP po stanovniku u tim zemljama je samo oko trećine svjetskog prosjeka BDP-a (19.175 dolara).

Prema analizi Surfsharka, korisnici u svijetu u prosjeku moraju ove godine raditi nešto više (6 minuta) u odnosu na 2021. godinu kako bi sebi priuštili mjesečnu pretplatu na fiksni Internet. Za najjeftiniji mobilni pristup Internetu, koji je sve dostupniji, ove se godine treba raditi nešto manje (2 minute) nego lani.

U pojedinim zemljama korisnici moraju raditi čak dva tjedna samo da bi si priuštili Internet. Obala Bjelokosti ima najskuplji fiksni Internet od bilo koje zemlje na svijetu. Njeni građani moraju raditi 10 puta više (65h 33min) od globalnog prosjeka (6h 31min) da bi si priuštili najjeftiniju pretplatu. U Bocvani, zemlji s najskupljim mobilnim Internetom, građani moraju raditi 12 puta duže (2h 43min) od globalnog prosjeka (13min) da biste si priuštili 1GB podataka.

AI i kibernetička sigurnost

Zemlje s najvećom spremnošću za usvajanje tehnologije umjetne inteligencije (artificial intelligence AI) spremniji su se suprotstaviti kibernetičkim prijetnjama. 18 od 20 najboljih zemalja prema kriterijima spremnosti za umjetnu inteligenciju također ima indeks kibernetičke sigurnosti bolji od prosjeka. Dvije iznimke su Kina i UAE. Ujedinjeni Arapski Emirati ne pružaju zaštitu podataka svojim građanima, što povećava rizik od povrede osobne privatnosti. Zemlja također ne uspijeva upravljati digitalnim prijetnjama, navodi Nacionalna mreža za kibernetičku sigurnost. Kina je, u usporedbi s prošlom godinom, poboljšala svoj Nacionalni indeks kibernetičke sigurnosti, ali još uvijek zaostaje za kibernetičkom sigurnošću zbog loše prevencije kibernetičkog kriminala i nedostatka razvoja politike kibernetičke sigurnosti.

Demokracije i autokracije

SAD, Singapur i Velika Britanija imaju najnapredniju elektroničku vladu zbog posebno visoke razine spremnosti za primjenu AI. SAD je globalni lider e-uprave već drugu godinu za redom, a Velika Britanija je izgubila svoje drugo mjesto od Singapura. Singapur je s trećeg mjesta došao na drugo mjesto e-uprave poboljšavši svoju spremnost za implementaciju AI u sektor javnih usluga.

Vlade s uspostavljenim, lako dostupnim internetskim uslugama bolje su pripremljene za implementaciju AI u sektor javnih usluga.

Postoji jaka korelacija (0,92) između regionalnih prosjeka za online usluge i indekse spremnosti za AI. Sveukupno, Sjeverna Amerika prednjači u e-uprave s 43% višim regionalnim indeksom od prosječne vrijednosti (0,64).

Kako autokratske države ne pokazuju namjeru zaštititi podatke svojih građana samo 2% takvih zemalja imaju razinu zaštite podataka višu od globalnog prosjeka (0,44). Demokratske zemlje imaju bolje razine zaštite podataka (53%) od globalnog prosjeka. Demokratske zemlje imaju razinu zaštite podataka od 0,62, dok su autokratske zemlje dva puta niže od globalnog prosjeka s 0,18.

Podijeli: