Prema podacima Eurostata, u 2019. godini 21 % poduzeća iz EU-a s 10 ili više zaposlenih osoba izjasnilo se kako imaju sigurnosnu zaštitu od ICT sigurnosnih incidenata. Udio poduzeća sa sigurnosnom kibernetičkom zaštitom varira od 20 % malih poduzeća i 28 % srednjih poduzeća do 35% velikih poduzeća. Poduzeća su razvrstana u različite kategorije prema broju zaposlenih osoba: mala poduzeća: 10 do 49 zaposlenih osoba; srednja poduzeća: 50 do 249 zaposlenih; velika poduzeća: 250 ili više zaposlenih Veći udjel kibernetičke zaštite u velikim poduzećima djelomično se može objasniti činjenicom da su veća poduzeća više i pogođena problemima koji proizlaze iz ICT sigurnosnih incidenata.

Država članica s najvećim udjelom poduzeća koja imaju osiguranje od ICT incidenata bila je Danska (56 % svih poduzeća), zatim Irska, Francuska i Švedska (sve po 39 %).

Suprotno tome, manje od 5 % poduzeća bilo je osigurano od ICT sigurnosnih incidenata u Bugarskoj (3 %), Litvi, Mađarskoj i Sloveniji (svi po 4 %). Hrvatska je pri dnu ljestvice, od nje je uz spomenute tri zemlje, lošija još Rumunjska.

U 2019. godini 92 % poduzeća iz EU-a koristilo je barem jednu ICT sigurnosnu mjeru, navodi Eurostat, dodajući kako je u 2018. godini 13 % poduzeća u EU barem je jednom imalo problema zbog sigurnosnih incidenata povezanih s ICT-om.

