U studiji Open Data Maturity Report 2019 se navodi kako je nakon nekoliko godina ubrzanja zrelosti otvorenih podataka, Europa ušla u fazu konsolidacije tog tržišta. Hrvatska je u trećoj skupini zemalja po napretku tzv. sljedbenicima s Njemačkom. Estonijom, Austrijom, Norveškom, Belgijom, Češkom, Luksemburgom, Velikom Britanijom, Rumunjskom, Bugarskom, Švedskom i Litvom, odnosno na 12. mjestu što je iznad prosjeka EU28 i iznad prosjeka EU28+.

Ove godine, klasteriranje zemalja po otvorenosti podataka (podijeljeni u četiri skupine: zemlje koje postavljaju trendove, brze sljedbenike, sljedbenike i početnike) pokazuje jasnije razdvajanje između četiri skupine u odnosu na prošlu godinu. Unutar skupina razlike u rezultatima su minimalne. Grupa sljedbenici je sa 14 zemalja najveća grupa ove godine. U 2018. godini grupa brzi sljedbenici bila je najveća.

Irska, Španjolska i Francuska zadržale su od prošle godine svoj vodeći položaj u Europi. U drugoj skupini zemalja, odnosno onima koje imaju ubrzani razvoj otvorenih podataka su Cipar, Nizozemska, Poljska, Italija, Danska, Finska, Latvija i Slovenija. Prosječna ocjena zrelosti otvorenih podataka EU28 iznosi 66%, što je povećanje od samo 1 postotni bod u odnosu na 2018. godinu. Točno polovica od 32 države koje sudjeluju u rezultatima iznad prosjeka EU28, a polovica ispod. Prosječna ocjena zrelosti otvorenih podataka za EU28 + je nešto niža od EU28: 62%. 20 od 32 države koje sudjeluju u ocjeni iznad prosjeka EU28 +, a 12 ispod.

Prema kvaliteti i utjecaju podataka

Peta u nizu godišnjih studija koje procjenjuju razinu zrelosti otvorenih podataka u državama EU28+, odnosno zemljama Europske asocijacije za slobodnu trgovinu (European Free Trade Association EFTA: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska zajedno s EU28) daje uvid u razvoj postignut na području otvorenih podataka u Europi. U studiji se procjenjuju četiri dimenzije otvorenih podataka: nacionalna politika otvorenih podataka, njihova online dostupnost i upotrebljivost, te njihov utjecaj i kvaliteta. Studiju za Europsku komisiju radi konzorcij pod vodstvom Capgemini Inventa, a čine ga još Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con.terra, Sogeti, 52North, Time.Lex, Lisbon Council University of Southampton.

Od početka procjene u 2015. godini, odnosno od kada je napravljena prva studija, ukupna razina zrelosti se značajno povećavala svake godine da bi dostigla vrhunac u 2017. godini. Metodologija studije je proširena 2018. godine uključivanjem dviju novih dimenzija utjecaja i kvalitete otvorenih podataka.

Prema studiji europske zemlje dostigle su snažnu politiku otvorenih podataka i ostvarile njihovu naprednu online dostupnost te sada jačaju svoju ponudu otvorenih podataka i proširuju i intenziviraju svoje napore u izazovnijim područjima utjecaja i kvalitete.

Od količine do kvalitete

Kako sazrijevaju prijedlozi za otvorene podatke EU28 + zemalja, njihova se usmjerenost kreće od količine do kvalitete. U ranim godinama uloženi su veliki napori u objavljivanju sve više i više podataka na otvorenom, oslobađanju imovine koja je već bila u rukama javnih uprava. Međutim, bilo je samo nekoliko, ako ih ima, prilagodbi tih podataka. Sada, i više nego ikad prije, intenzivno se usredotočuje na osiguravanje vrijednosti podataka ponovnim korisnicima, a to često znači prvo poboljšanje kvalitete podataka. To je osobito istinito jer se timovi za otvorene podatke, kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini, više angažiraju sa zajednicom ponovnih korisnika, slušaju njihove povratne informacije i nastoje zadovoljiti njihove potrebe.

Od objavljivanja do stvaranja utjecaja

Vrijedni podaci omogućuju bolju ponovnu upotrebu, što zauzvrat omogućuje značajniji utjecaj na društvo i gospodarstvo. Fokusiranja država EU28 + više nisu samo na objavljivanju podataka i pridržavanju ostalih osnovnih zahtjeva Direktive o javnom sektoru, već na pružanju najbolje mogućnosti iz podataka i omogućavanju utjecaja. Provode više aktivnosti kako bi razumjeli i zabilježili kako se stvara vrijednost otvorenim podacima i kako bi stekli uvid u zahtjeve i potrebe ponovnih korisnika. Primjeri se kreću od događaja koji uključuju suradnju sa zajednicom ponovnih korisnika i razvoj okvira praćenja, do istraživanja zadovoljstva i proučavanja društvene i ekonomske vrijednosti otvorenih podataka.

Od otvorenih podataka do dijeljenja podataka

Osim otvorenih podataka, vlade postaju svjesnije mogućnosti koje proizlaze iz zajedničke razmjene podataka. Kada se skup podataka ne može objaviti na otvorenom – na primjer, zbog ograničenja intelektualnog vlasništva ili povjerljivosti – to ne znači da se njegova vrijednost ne može realizirati u skladu s drugim modelima. To je ono što se obično naziva „dijeljenje podataka“ u javnom i u privatnom sektoru. Zemlje EU28 + pripremaju se biti učinkovite u razmjeni podataka s drugim vladama i organizacijama na siguran način i uz poštovanje intelektualnog vlasništva i privatnosti.

Četiri kriterija

Politika je najzrelija dimenzija otvorenih podataka s prosječnom ocjenom od 74%. Posebno su ove godine zemlje uložile u upravljanje otvorenim podacima kako bi se osigurala učinkovitost objavljivanja i ponovne uporabe na svim razinama vlasti.

Nacionalni portali otvorenih podataka postaju sve napredniji sa prosječnom zrelošću od 67%. Ove godine, zemlje su uložile više napora analizirajući ponašanje svojih korisnika, a 89% zemalja EU28 koristilo je web analitičke alate.

Prosječna ocjena kvalitete od 65% pokazuje da, iako se države članice EU28 već trude u poboljšanju kvalitete svojih metapodataka i podataka, no ima značajnog prostora za poboljšanje.

Utjecaj je najmanje zrela dimenzija otvorenih podataka s prosječnom ocjenom 57%. Ovo ponovno naglašava potrebu za strateškim pristupom za praćenje i mjerenje ponovne uporabe otvorenih podataka i utjecaja koji on stvara.

