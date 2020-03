U 2019. godini 44% građana u Europskoj uniji izvijestilo je da je dobivalo informacije s web stranica javnih tijela tijekom posljednjih 12 mjeseci, objavio je Eurostat. To je bilo znatno više od 33% građana koji su isto prijavili u 2008. godini.

Građani svih dobnih skupina koriste web stranice tijela vlasti za dobivanje informacija. Udio građana koji su izvijestili da su to učinili u posljednjih 12 mjeseci s 56% bio je najveći u dobi od 25 do 34 godine. Osobe u dobi od 35 do 44 godine imaju postotak od 53%. Iako stariji rjeđe koristili internetske stranice državnih tijela za informiranje, gotovo četvrtina (23%) građana u dobi od 65 do 74 godine koristila je vladine web stranice u posljednjih 12 mjeseci za informiranje.

Razvoj e-uprave i dostupnost informacija na mreži za građane znatno se razlikuju u državama članicama EU-a kao i udio građana koji koriste internet općenito.

U 2019. godini, veliki dio građana u nordijskim zemljama koristio je internetske stranice državnih tijela za prikupljanje informacija: 89% građana u Danskoj, 84% građana Finske i 79% građana Švedske to je učinilo u zadnjih 12 mjeseci Udjeli građana su visoki i u Nizozemskoj (76%) i Estoniji (69%). S druge strane, samo je 9% građana u Rumunjskoj tražilo je informacije od javnih tijela preko web stranica. Takva navika nije česta ni u Italiji (19%) i Bugarskoj (20%).

