Tek 5% stanovnika Hrvatske prošle je godine koristilo je online tečajeve za stjecanje novih znanja, objavio je Eurostat povodom Svjetskog dana telekomunikacije i informatičko društvo.

Izvođenje internetskih tečajeva prikladan je način da naučite nešto novo ili produbi znanje iz određenog područja, na primjer, poboljšaju jezične vještine, prošire profesionalnu kvalifikaciju ili jednostavno nauči nešto novo. Tijekom pandemije koronavirusa, s ljudima koje se potiče da ograniče svoje socijalne kontakte koliko je to moguće, internetski tečajevi nude sigurnu alternativu za obrazovanje i obuku.

U 2019. godini 8% osoba u dobi od 16 do 74 godine u Europskoj uniji (EU) izvijestilo je da je u zadnja 3 mjeseca prije ankete obavilo internetski tečaj, što je povećanje u odnosu na 7% u 2017. U usporedbi s 2010, udio ljudi koji obavljaju online tečaj udvostručili su se od 4%.

Među državama članicama EU-a istaknule su se nordijske zemlje Finska i Švedska. U 2019. godini 21% osoba u dobi od 16 do 74 godine u Finskoj je u zadnja 3 mjeseca radilo internetski tečaj, u Švedskoj je taj udio iznosio 18%. Slijedile su Španjolska (15%), Estonija (14%), Irska i Nizozemska (obje 13%).

Na drugom kraju ljestvice, tečajevi putem interneta nisu bili vrlo česti u Bugarskoj (2%), Rumunjskoj (3%) i Latviji (4%).

Između ankete 2017. i 2019. godine, udio ljudi koji pohađaju internetske tečajeve povećao se u velikoj većini zemalja članica EU-a, dok je u ostalim ostao stabilan. Najoštriji rast zabilježen je u Irskoj, s 4% u 2017. na 13% u 2019. (+9 postotnih bodova (pp)). Udio ljudi koji obavljaju online tečaj snažno je porastao i na Malti (+6 pp) i Finskoj (+5 pp).

Mladi, u dobi od 16 do 24 godine, uglavnom pohađaju internetske tečajeve češće od prosječne odrasle populacije. U 2019. godini 13% mladih prijavilo je da radi internetski tečaj u posljednja 3 mjeseca, u usporedbi s 9% među odraslim ljudima u dobi od 25 do 64 godine. Među starijim osobama (u dobi od 65 do 74 godine) samo 1% je pristupilo internetskom tečaju.

Još veće razlike među dobnim skupinama zabilježene su u jednom daljnjem aspektu aktivnosti učenja na mreži: komunikaciji s instruktorima ili studentima putem obrazovnih web stranica ili portala. U 2019. godini 28% mladih u dobi od 16 do 24 godine prijavilo je da je u posljednja 3 mjeseca komuniciralo s instruktorima i studentima, dok je samo 7% onih u dobi od 25 do 64 godine to radilo.(naslovna fotografija en.wikipedia.org)

