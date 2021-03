Europljani sve više koriste Internet za izvršavanje svojih svakodnevnih poslova. Posljednjih godina upotreba e-uprave također je stekla popularnost jer omogućava građanima da u bilo kojem trenutku dobiju informacije ili izvrše administrativne zadatke na daljinu.

Godine 2020. 47% ljudi u EU u dobi od 16 do 74 godine dobivalo je informacije s web stranica javnih vlasti tijekom posljednjih 12 mjeseci prije istraživanja. Taj se udio znatno povećao u usporedbi s 2008. (33%).

Građani svih dobnih skupina koriste web stranice javnih vlasti za dobivanje informacija. Udio ljudi koji su to učinili u posljednjih 12 mjeseci bio je najveći među ljudima od 25 do 34 godine (59%), a slijede ih oni od 35 do 44 godine (56%). Iako je rjeđa vjerojatnost da stariji građani koriste web stranice javnih vlasti za dobivanje informacija, više od četvrtine (26%) građana u dobi od 65 do 74 godine koristilo je vladine web stranice u tu svrhu u posljednjih 12 mjeseci.

Razvoj e-uprave i dostupnost mrežnih informacija građanima znatno se razlikuje u državama članicama EU-a.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Godine 2020. najveći udio ljudi koji su koristili web stranice javnih vlasti u zadnjih 12 mjeseci zabilježen je u Danskoj (89%), Finskoj (85%), Nizozemskoj (81%) i Švedskoj (79%) .

Suprotno tome, samo 10% građana u Rumunjskoj dobilo je informacije od javnih vlasti putem svojih web stranica. To također nije bilo uobičajeno u Italiji i Bugarskoj (obje 19%).

Ovim se člankom obilježava Dan otvorenih podataka, godišnji svjetski događaj čiji je cilj pokazati koristi otvorenih podataka i potaknuti usvajanje politika otvorenih podataka u vladi, poslovanju i civilnom društvu.

Podijeli: